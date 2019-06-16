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Республиканская конференция: "ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ: СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ПЕРЕХОДИТ НА СНБ И СПБ".
17.06.2019 14:18 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьМинистерство архитектуры и строительства г. Минск, ул. Мясникова, д. 39,
25 июня 2019 г.
В Беларуси вводятся новые виды технических нормативных правовых актов – строительные нормы (СНБ) и правила (СПБ). Соответствующий Указ № 217 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 июня 20019 года. Вступает в силу с 09.06.2019 г.
Обсудить и узнать подробнее об упрощении норм проектирования приглашаются специалисты 25 июня 2019 года на республиканскую конференцию: "Введение новых видов технических нормативных актов: строительная отрасль переходит на СНБ и СПБ".
Документом, в частности, определено, что обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений устанавливаются в строительных нормах в целях обеспечения:
• механической прочности и устойчивости зданий и сооружений;
• пожарной, промышленной, ядерной, радиационной, энергетической безопасности;
• защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• энергии и тепловой защиты;
• нормативов охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Названные документы будут утверждаться Министерством архитектуры и строительства после согласования с Межведомственным советом, создаваемым Советом Министров. До 1 января 2020 года поручено утвердить строительные нормы, после чего Минстройархитектуры определит и правила.
Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие СНБ и СПБ, предусмотрен переходный период.
Обращаем внимание на сроки, которые упоминаются в Указе.
С выступлениями приглашаются ведущие специалисты строительной отрасли и юристы, адвокатское бюро "REVERA", эксперты, представители строительных объединений, и другие.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться, заполнив заявку, прилагаемую к данному информационному листу ее по телефону-факсу: (017) 221-0225, (017) 221-0-228 или отправить по электронной почте: info@eventmedia.by.
Приглашаем к участию: руководителей, главных инженеров, ГИПов/ГАПов, начальников и специалистов технических, производственно-плановых и кадровых отделов проектных и строительных организаций, индивидуальных предпринимателей, а также всех заинтересованных специалистов.
Справки по телефонам: +375 17 221-0225, +375 17 221-0-228, +375 29 59-66-177 Виктория.
С уважением, директор ЧСУП "ИвентМедиа" А.К.Урбан
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Республиканская конференция: "ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ: СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ПЕРЕХОДИТ НА СНБ И СПБ".
Министерство архитектуры и строительства г. Минск, ул. Мясникова, д. 39, 25 июня 2019 г.В Беларуси вводятся новые виды технических нормативных правовых актов –...
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