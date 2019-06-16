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Семинар: "Практические вопросы по системам связи и диспетчеризации инженерного оборудования с учетом ТКП 45-4.04-327-2018" 26 июня 2019 г. (г. Минск, место уточняется)

17.06.2019 14:27 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

С 1 апреля 2019 г. вступил в силу ТКП 45-4.04-327-2018 "Системы связи диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования", утвержденный приказом Минстройархитектуры от 27.12.2018 № 270.
Данным техническим кодексом устанавливаются строительные нормы проектирования для следующих основных систем жилых и общественных зданий:
• связи: сети стационарной электросвязи, системы кабельного телевидения, системы домофонной связи, локальные сети передачи данных;
• диспетчеризации инженерного оборудования;
• молниезащиты и заземления устройств связи и диспетчеризации.
Требования ТКП 45-4.04-327-2018 применяются при проектировании систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования вновь возводимых, реконструируемых и ремонтируемых жилых и общественных зданий.
Одновременно с указанной даты отменяется действие ТКП 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования".
Можно ли представить современное здание без систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования? Как правильно спроектировать системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования, в соответствии с требованиями ТКП? Как выбрать оборудование и ПО? Каковы особенности эксплуатации и обслуживания системы? Ответы на эти вопросы и не только, можно узнать на семинаре: "Практические вопросы по системам связи и диспетчеризации инженерного оборудования с учетом ТКП 45-4.04-327-2018", 26 июня 2019 г. в Минске.
Программа семинара:
1. Новые требования при проектировании систем связи (сетей стационарной электросвязи, систем кабельного телевидения, систем домофонной связи, локальные сети передачи данных), систем диспетчеризации инженерного оборудования и других слаботочных систем, зданий различного назначения.
2. Особенности проектирования и эксплуатации комплексных АСУЗ (автоматизированная система управления интеллектуальными зданиями) "Умный дом".
3. Общие правила выбора инженерного оборудования для диспетчеризации. Выбор ПО (программного обеспечения для диспетчеризации).
4. Организация и проведение процедур государственных закупок, оборудования и материалов с учетом особенностей при строительстве объектов в соответствии с законодательством Республики Беларусь по нововведениям с 01.07.2019.
5. Обеспечение электробезопасности. Системы молниезащиты и заземления.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, заполнив специальную форму, прилагаемую к данному предложению и отправить ее по телефону/факсу: 8 (017) 221-02-25/28, или по электронной почте: info@eventmedia.by.
Справки по телефонам: 8 (017)221-02-25/28, + 375 29 596 61 77 Виктория

С уважением, директор ЧСУП "ИвентМедиа" А.К. Урбан
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 апреля 2019 г. вступил в силу ТКП 45-4.04-327-2018 "Системы связи диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы...
 
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