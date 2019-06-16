Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МГУ им. М.В. Ломоносова подтвердил стойкость мембраны LOGICROOF PRO V-RP к биологической коррозии Компания ТЕХНОНИКОЛЬ организовала исследования полимерных мембран LOGICROOF PRO V-RP в ведущем научном центре России. Материал продемонстрировал прекрасные показатели...

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ организовала исследования полимерных мембран LOGICROOF PRO V-RP в ведущем научном центре России. Материал продемонстрировал прекрасные показатели стойкости к воздействию наиболее активных деструкторов, плесневых грибов. Материал LOGICROOF PRO V-RP разработан специалистами ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущего международного производителя надежных и эффективных строительных материалов и систем, специально для сегмента ЖКХ. Мембрана имеет повышенные прочностные характеристики и специальные биоцидные добавки, которые повышают стойкость гидроизоляционного материала к биохимической коррозии. Предотвращают появление и развитие бактерий, микроорганизмов, спор, плесени, которые могут активно разрушать гидроизоляционные материалы в течении эксплуатационного периода. Что особенно важно, когда речь идет о капитальном ремонте и обслуживании кровель многоквартирных домов. Использование мембран LOGICROOF PRO V-RP позволяет продлить межремонтный срок службы кровли.Для получения подтверждения высокой стойкости мембраны LOGICROOF PRO V-RP к биологической коррозии компания ТЕХНОНИКОЛЬ организовала испытания материала в ведущем российском вузе и научном центре, Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Исследования проводили эксперты биологического факультета в соответствии с ГОСТ 9.049-91 Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов. Метод 2. В ходе исследования мембраны подвергались воздействию широкого спектра плесневых грибов и продемонстрировали отличную стойкость к биологической коррозии, она же грибоустойчивость, в соответствии с ГОСТ 9.048-89.Компания ТЕХНОНИКОЛЬ производит более 3000 продуктов с разными физико-техническими характеристиками для решения различных строительных задач. В ходе сотрудничества с управляющими компаниями, осмотра объектов мы видим, как часто ухудшаются свойства полимерных мембран вследствие воздействия плесневых грибов. Поэтому мы создали продукт LOGICROOF PRO V-RP, обладающий всеми преимуществами полимерных мембран.Но еще и со специальными биоцидными добавками, рассказал операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Евгений Спиряков. Нам приятно, что специалисты ведущего научного и образовательного центра России по достоинству оценили наш продукт и подтвердили его стойкость к биокоррозии. Теперь специалисты управляющих компаний и сферы ЖКХ могут быть однозначно уверены в своем выборе.www.tn.ru