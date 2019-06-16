|
Заметно замедлился. «Грязная» нефть затормозила и без того вялый рост экономики
17.06.2019 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валовый внутренний продукт Беларуси в январе — мае 2019 года, по данным Белстата, составил в текущих ценах 49,2 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1% к уровню января-мая прошлого года.
Темпы роста ВВП за последний месяц весны замедлились. За январь-апрель 2019 года экономика Беларуси
Ситуацию в экономике в конце апреля и в течение всего мая заметно портила
В январе — мае объем промышленного производства составил 46,4 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 0,3%. Производство сельхозпродукции снизилось на 1,3% до 4,7 млрд рублей в сопоставимых ценах.
Напомним, по оптимистичному прогнозу правительства, экономика Беларуси в нынешнем году должна вырасти на 4%. При этом международные организации куда пессимистичнее. Международный валютный фонд
О том, что восстановление экономики Беларуси замедляется из-за низкого роста производительности и ухудшения внешних условий,
Всемирный банк отмечает, что даже такой скромный прогноз по ВВП зависит от частичной — по крайней мере, на уровне 50 процентов — компенсации потерь от проводимого в России так называемого налогового маневра, что подразумевает утрату экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время зачисляются в белорусский бюджет, а также более высокие цены на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.
«Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше из-за возможной корректировки объема производства в нефтехимическом секторе, а потерю доходов необходимо будет компенсировать дополнительной корректировкой в фискальном секторе, по причине выполнения обязательств по погашению долга, что скажется на темпах экономического роста», — отмечают эксперты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Темпы роста ВВП за последний месяц весны замедлились. За январь-апрель 2019 года экономика Беларуси выросла на 1,4%, набирая обороты (по итогам января прирост...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)