«Корона» выкупила у «Евроторга» крупный торговый центр за 50 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Компания «Табак-инвест» (оператор сети магазинов «Корона») в скором времени станет полноправным владельцем торгового центра «Е-сити» в Минске. Данную информацию TUT.BY подтвердили в самой компании.





«Табак-инвест» приобрела «Е-сити» у «Евроторга» (оператор сети магазинов «Евроопт»). Сумма сделки составила 50,4 млн долларов с НДС. До конца июня будет завершена передача права собственности «Табак-инвеста» на ТЦ. После этого торговый центр будет называться «Корона-сити», сказали в компании.

В ближайшее время на месте гипермаркета «Евроопт» откроется гипермаркет «Корона». Сейчас происходит смена товаров. Другие магазины «Е-Сити», арендующие в торговом центре площади, продолжают работать.

Торговый центр на ул. Денисовской был одним из крупнейших у «Евроторга». Общая площадь ТЦ составляет около 45 тыс кв м. Там проводились съемки телеигры «Удача в придачу».

Впервые информация о том, что «Евроторг» выставил на продажу несколько гипермаркетов , появилась еще в апреле. Крупнейшие ритейлер страны пояснял, что планирует направить средства от продажи на снижение долговой нагрузки.

Сеть «Корона» насчитывает 39 магазинов, в том числе 12 гипермаркетов.