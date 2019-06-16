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«Корона» выкупила у «Евроторга» крупный торговый центр за 50 млн рублей

17.06.2019 18:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Табак-инвест» (оператор сети магазинов «Корона») в скором времени станет полноправным владельцем торгового центра «Е-сити» в Минске. Данную информацию TUT.BY подтвердили в самой компании.


«Табак-инвест» приобрела «Е-сити» у «Евроторга» (оператор сети магазинов «Евроопт»). Сумма сделки составила 50,4 млн долларов с НДС. До конца июня будет завершена передача права собственности «Табак-инвеста» на ТЦ. После этого торговый центр будет называться «Корона-сити», сказали в компании.

В ближайшее время на месте гипермаркета «Евроопт» откроется гипермаркет «Корона». Сейчас происходит смена товаров. Другие магазины «Е-Сити», арендующие в торговом центре площади, продолжают работать.

Торговый центр на ул. Денисовской был одним из крупнейших у «Евроторга». Общая площадь ТЦ составляет около 45 тыс кв м. Там проводились съемки телеигры «Удача в придачу».

Впервые информация о том, что «Евроторг» выставил на продажу несколько гипермаркетов, появилась еще в апреле. Крупнейшие ритейлер страны пояснял, что планирует направить средства от продажи на снижение долговой нагрузки.

Сеть «Корона» насчитывает 39 магазинов, в том числе 12 гипермаркетов.

 
Теги: Минск
 
 
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Торговый центр на ул. Денисовской был одним из крупнейших у «Евроторга». Общая площадь ТЦ составляет около 45 тыс кв м. Там проводились съемки передачи «Удача в...
 
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