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«Корона» выкупила у «Евроторга» крупный торговый центр за 50 млн рублей
17.06.2019 18:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания «Табак-инвест» (оператор сети магазинов «Корона») в скором времени станет полноправным владельцем торгового центра «Е-сити» в Минске. Данную информацию TUT.BY подтвердили в самой компании.
«Табак-инвест» приобрела «Е-сити» у «Евроторга» (оператор сети магазинов «Евроопт»). Сумма сделки составила 50,4 млн долларов с НДС. До конца июня будет завершена передача права собственности «Табак-инвеста» на ТЦ. После этого торговый центр будет называться «Корона-сити», сказали в компании.
В ближайшее время на месте гипермаркета «Евроопт» откроется гипермаркет «Корона». Сейчас происходит смена товаров. Другие магазины «Е-Сити», арендующие в торговом центре площади, продолжают работать.
Торговый центр на ул. Денисовской был одним из крупнейших у «Евроторга». Общая площадь ТЦ составляет около 45 тыс кв м. Там проводились съемки телеигры «Удача в придачу».
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Сеть «Корона» насчитывает 39 магазинов, в том числе 12 гипермаркетов.
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Торговый центр на ул. Денисовской был одним из крупнейших у «Евроторга». Общая площадь ТЦ составляет около 45 тыс кв м. Там проводились съемки передачи «Удача в...
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