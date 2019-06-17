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У «Белтаможсервиса» новый директор. Старого, возможно, задержали
17.06.2019 22:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белтаможсервис» с 17 июня возглавил Вадим Бабарикин. Как сообщается
В сообщении говорится, что Бабарикин назначен генеральным директором «Белтаможсервиса» в соответствии с приказом председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 14 июня 2019 года.
Ранее Вадим Бабарикин занимал должность гендиректора в ООО «Торговый дом АМКОДОР-Агро».
Напомним, в феврале стало известно, что в структурах, связанных с «Белтаможсервисом»,
Спустя несколько дней генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк
В августе 2017 года российское агентство РБК опубликовало информацию со ссылкой на источники, «близкие к Федеральной таможенной службе России», о крупнейших поставщиках санкционной продукции. В их числе фигурировал и «Белтаможсервис». На самом предприятии данные
Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» учреждено Государственным таможенным комитетом Беларуси в 1999 году. Компания оказывает полный комплекс логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения.
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Ранее Вадим Бабарикин занимал должность гендиректора в ООО «Торговый дом АМКОДОР-Агро».
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