ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У «Белтаможсервиса» новый директор. Старого, возможно, задержали

17.06.2019 22:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Белтаможсервис» с 17 июня возглавил Вадим Бабарикин. Как сообщается на сайте предприятия, сегодня новый директор был представлен трудовому коллективу.


Фото с сайта «Белтаможсервис»

В сообщении говорится, что Бабарикин назначен генеральным директором «Белтаможсервиса» в соответствии с приказом председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 14 июня 2019 года.

Ранее Вадим Бабарикин занимал должность гендиректора в ООО «Торговый дом АМКОДОР-Агро».

Напомним, в феврале стало известно, что в структурах, связанных с «Белтаможсервисом», прошли массовые задержания. В числе тех, кем заинтересовались силовики, оказался и гендиректор предприятия Юрий Король.

Спустя несколько дней генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание ряда должностных лиц «Белтаможсервиса», однако более подробно говорить об этом деле отказался.

В августе 2017 года российское агентство РБК опубликовало информацию со ссылкой на источники, «близкие к Федеральной таможенной службе России», о крупнейших поставщиках санкционной продукции. В их числе фигурировал и «Белтаможсервис». На самом предприятии данные обвинения опровергли.

Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» учреждено Государственным таможенным комитетом Беларуси в 1999 году. Компания оказывает полный комплекс логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Вадим Бабарикин занимал должность гендиректора в ООО «Торговый дом АМКОДОР-Агро».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Растут реальные доходы белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика