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Растут реальные доходы белорусов
17.06.2019 19:10 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2019 года выросли на 7,6% по сравнению с 2018 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Откуда доходы белорусов
1. Зарплата (63,8%),
2. Доходы от предпринимательской и иной деятельности (7,6%),
3. Пенсии, пособия, стипендии и другие (24,2%),
4. Доходы от собственности и прочие доходы - 4,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги,
Напомним, в первом квартале реальные доходы жителей Минска в первом квартале текущего года
Растут также и реальные зарплаты белорусов. За первый квартал они увеличились на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года.
По данным Главного статистического управления города Минска, номинальная начисленная средняя
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2019 года выросли на 7,6% по сравнению с 2018 года, сообщили в Национальном статистическом...
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