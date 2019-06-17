Растут реальные доходы белорусов

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2019 года выросли на 7,6% по сравнению с 2018 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Откуда доходы белорусов

1. Зарплата (63,8%),

2. Доходы от предпринимательской и иной деятельности (7,6%),

3. Пенсии, пособия, стипендии и другие (24,2%),

4. Доходы от собственности и прочие доходы - 4,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги, сообщает БелТА.

Напомним, в первом квартале реальные доходы жителей Минска в первом квартале текущего года превысили прошлогодний показатель на 8,5% .

Растут также и реальные зарплаты белорусов. За первый квартал они увеличились на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года.