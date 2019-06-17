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Растут реальные доходы белорусов

17.06.2019 19:10 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2019 года выросли на 7,6% по сравнению с 2018 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Откуда доходы белорусов

1. Зарплата (63,8%),

2. Доходы от предпринимательской и иной деятельности (7,6%),

3. Пенсии, пособия, стипендии и другие (24,2%),

4. Доходы от собственности и прочие доходы - 4,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги, сообщает БелТА.

Напомним, в первом квартале реальные доходы жителей Минска в первом квартале текущего года превысили прошлогодний показатель на 8,5%.

Растут также и реальные зарплаты белорусов. За первый квартал они увеличились на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года.

По данным Главного статистического управления города Минска, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в марте 2019 года составила 1 544,5 рубля  (на 162,4 рубля, или на 11,7%, больше, чем в феврале 2019 года). Реальная зарплата с учетом инфляции в марта 2018 года по март 2019 года выросла на 5,9%. Согласно данным Национального статистического комитета, в марте 2019 года средняя по стране зарплата вновь превысила психологический рубеж в 1000 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2019 года выросли на 7,6% по сравнению с 2018 года, сообщили в Национальном статистическом...
 
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