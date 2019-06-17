За ускоренное развитие отдельных регионов ответят вице-премьеры

Источник материала: Tut.by

Вице-премьеры Беларуси закреплены за 11 городами с численностью населения 80 тысяч человек и более. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Беларуси подписал соответствующее распоряжение «в целях обеспечения эффективного взаимодействия республиканских и местных органов госуправления по выполнению поручений главы государства об ускоренном развитии этих городов».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Согласно документу, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин закреплен за Мозырским районом Гомельской области и Лидским районом Гродненской области, заместитель премьер-министра Владимир Дворник — за Бобруйском и Бобруйским районом Могилевской области, заместитель премьер-министра Владимир Кухарев — за Борисовским, Молодечненским и Солигорским районами Минской области, заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко — за Новополоцком, Оршанским и Полоцким районами Витебской области, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко — за Пинском и Пинским районом, Барановичи и Барановичским районом Брестской области.

«Указанные должностные лица оказывают необходимое содействие облисполкомам в выработке эффективных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития городов и соответствующих административно-территориальных единиц, а также в создании дополнительных условий для их устойчивого экономического роста, в решении организационных и технических вопросов, связанных с подготовкой и реализацией планов развития указанных территорий, в части контроля за ходом осуществления таких планов, а также в оценке ожидаемых результатов от их реализации», — говорится в сообщении.

Кроме того, ответственные должностные лица принимают меры по урегулированию спорных вопросов, возникающих в ходе реализации планов развития указанных территорий.

Напомним, год назад власти заявили, что « пришло время заняться средними городами с населением 50−80 тысяч». «Надо посмотреть, как они развиваются, живут и работают, потому что перераспределение трудовых ресурсов очень важно в нашей стране. Надо выполнить поставленные президентом задачи, чтобы развивались все регионы». Помимо Бобруйска, речь в поручении правительству шла об Орше, Барановичах, Пинске, Полоцке и Новополоцке, Мозыре, Лиде, Борисове, Солигорске и Молодечно.