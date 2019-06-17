|
«Главное - вписаться в ансамбль зданий Октябрьской площади». На месте музея ВОВ вырос «Капитал палас»
18.06.2019 09:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Строящееся компанией Dana Holdings на месте бывшего Музея Великой Отечественной войны, на Октябрьской площади, здание делового центра «Капитал Палас» скоро избавится от строительных лесов, и уже можно оценить, что за объект появится в самом центре Минска.
Официально согласованный срок сдачи объекта «Капитал Палас» — конец 2020 года, но планируется смоделировать и смонтировать фасад здания уже к концу сентября, сообщили TUT.BY в компании.
«Вписать новое здание на центральной площади столицы в исторический контекст города — непростая задача. При проектировании фасада мы ориентировались на гармонию и компромисс с архитектурой окружающих зданий стилистики разных эпох — с мощным обликом здания Дворца Республики, современными тенденциями здания Velcom и сталинским ампиром Дворца профсоюзов», - отмечает представитель компании.
В здании «Капитал Палас» архитекторы решили создать образ, сочетающий «черты классического стиля, строгий характер представительской архитектуры и легкость, характерной для новых проектов XXI века».
«Каждый элемент, поддерживающий общую стилистическую идею, создается с помощью 3D-графики, после чего вручную изготавливаются различные формы фасада и вспомогательные детали. Каждая форма также вручную доводится до идеального состояния. Над созданием фасада трудятся российские и итальянские художники, которые специализируются на реставрации зданий, а также и другие зарубежные специалисты. Главная цель — вписаться в единый стиль существующего ансамбля зданий на площади Октябрьская», — рассказали в компании.
Интересно, что первоначальный проект предусматривал строительство на Октябрьской площади офисной высотки. Но в компании Dana Holdings посчитали, что высотное здание в этом месте нарушило бы исторический образ площади и всего проспекта Независимости, и предложили иное архитектурное решение. «При этом мы не руководствовались соображениями прибыли — для нас важнее культурная составляющая, эстетическое содержание этого проекта», — заверили в компании.
«Проект „Капитал Палас“ уже прошел все виды согласований сложных инженерных решений. Они воплощены на практике. Нам удалось в здании, расположенном в центре города, с учетом множественных инженерных и коммуникационных сетей, спроектировать и построить двухэтажный подземный паркинг. На первом этаже здания расположится ресторан и многофункциональный выставочный зал, следующие шесть этажей — мультифункциональные офисы».
Dana Holdings — головная структура бизнеса сербских братьев Каричей — крупнейший застройщик в Беларуси. Компания построила «Маяк Минска» с торговым центром возле Национальной библиотеки, жилые комплексы «Вивальди», «Чайковский» и «Рахманинов». Сейчас застраивается участок на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, рядом с Детской железной дорогой. Самый крупный проект сербов — «Минск-Мир» на месте бывшего аэропорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Главное - вписаться в ансамбль зданий Октябрьской площади». На месте музея ВОВ вырос «Капитал палас»
Строящееся компанией Dana Holdings на месте бывшего Музея Великой Отечественной войны, на Октябрьской площади, здание делового центра «Капитал Палас» скоро избавится...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)