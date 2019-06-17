«Главное - вписаться в ансамбль зданий Октябрьской площади». На месте музея ВОВ вырос «Капитал палас»

Источник материала: Tut.by

Строящееся компанией Dana Holdings на месте бывшего Музея Великой Отечественной войны, на Октябрьской площади, здание делового центра «Капитал Палас» скоро избавится от строительных лесов, и уже можно оценить, что за объект появится в самом центре Минска.





Официально согласованный срок сдачи объекта «Капитал Палас» — конец 2020 года, но планируется смоделировать и смонтировать фасад здания уже к концу сентября, сообщили TUT.BY в компании.

«Вписать новое здание на центральной площади столицы в исторический контекст города — непростая задача. При проектировании фасада мы ориентировались на гармонию и компромисс с архитектурой окружающих зданий стилистики разных эпох — с мощным обликом здания Дворца Республики, современными тенденциями здания Velcom и сталинским ампиром Дворца профсоюзов», - отмечает представитель компании.





В здании «Капитал Палас» архитекторы решили создать образ, сочетающий «черты классического стиля, строгий характер представительской архитектуры и легкость, характерной для новых проектов XXI века».



Так будет выглядеть ансамбль зданий после завершения работ. Фото: пресс-служба компании



Фото: пресс-служба компании

«Каждый элемент, поддерживающий общую стилистическую идею, создается с помощью 3D-графики, после чего вручную изготавливаются различные формы фасада и вспомогательные детали. Каждая форма также вручную доводится до идеального состояния. Над созданием фасада трудятся российские и итальянские художники, которые специализируются на реставрации зданий, а также и другие зарубежные специалисты. Главная цель — вписаться в единый стиль существующего ансамбля зданий на площади Октябрьская», — рассказали в компании.

Интересно, что первоначальный проект предусматривал строительство на Октябрьской площади офисной высотки. Но в компании Dana Holdings посчитали, что высотное здание в этом месте нарушило бы исторический образ площади и всего проспекта Независимости, и предложили иное архитектурное решение. «При этом мы не руководствовались соображениями прибыли — для нас важнее культурная составляющая, эстетическое содержание этого проекта», — заверили в компании.



Первоначальный проект офисной высотки на Октябрьской

«Проект „Капитал Палас“ уже прошел все виды согласований сложных инженерных решений. Они воплощены на практике. Нам удалось в здании, расположенном в центре города, с учетом множественных инженерных и коммуникационных сетей, спроектировать и построить двухэтажный подземный паркинг. На первом этаже здания расположится ресторан и многофункциональный выставочный зал, следующие шесть этажей — мультифункциональные офисы».



Фото: пресс-служба компании

Dana Holdings — головная структура бизнеса сербских братьев Каричей — крупнейший застройщик в Беларуси. Компания построила «Маяк Минска» с торговым центром возле Национальной библиотеки, жилые комплексы «Вивальди», «Чайковский» и «Рахманинов». Сейчас застраивается участок на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, рядом с Детской железной дорогой. Самый крупный проект сербов — «Минск-Мир» на месте бывшего аэропорта.



