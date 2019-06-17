ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Май 2019: из-за праздников в Минске сократились продажи квартир, цены остаются стабильными

18.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Обилие праздничных дней в мае негативно сказалось на продажах квартир в Минске. Зарегистрированных сделок оказалось сразу на 31% меньше, чем в апреле. Впрочем, причина такого падения спроса кроется не только в обилии нерабочих дней — покупательская активность во второй половине месяца также оставляла желать лучшего.

По сравнению с маем 2018 года сделок на «вторичке» было меньше на 21%.

Объем предложения квартир в мае был куда более стабильным, но избежать сокращения из-за праздников также не удалось. По итогам месяца число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 2,3%.

Май 2019: из-за праздников в Минске сократились продажи квартир, цены остаются стабильными

Падение спроса было характерным для всех типов квартир, но у 2-комнатных оно оказалось самым ощутимым. Доля «двушек» в общем объеме сделок оказалась на очень низкой для последних лет отметке (34%). Среди районов города заметно сократили свою долю Фрунзенский и Московский.

Падение покупательской активности сильнее всего ударило по современному жилью, в то же время доля кирпичных хрущевок и брежневок выросла.

Тенденция последних месяцев — покупатели активнее приобретают квартиры у метро. Обычно доля такого жилья составляет 38% всех сделок, но в апреле-мае показатель поднялся до 43%.

В последние месяцы выросли продажи квартир в готовых новостроек — в мае таковых было 11%.

После колебаний в начале года, цены реальных сделок стабилизировались. Средняя цена проданных квартир в мае снизилась на 0,1% и составила 1292 $/м2

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1405 $/м2 (+1,9% за месяц) —$ 49 500;

· 2-комнатные квартиры: 1240 $/м2 (-2,2%) —$ 59 000;

· 3-комнатные квартиры: 1185 $/м2 (-0,3%) —$ 82 000;

· 4-комнатные квартиры: 1185 $/м2 (+1,5%) —$ 87 000.


Май 2019: из-за праздников в Минске сократились продажи квартир, цены остаются стабильными

Общий индекс цен предложения не меняется уже несколько месяцев подряд.  Что касается различных типов квартир, то небольшие различия всё же присутствуют. Так, в мае выросли в цене сталинки и квартиры в современных каркасно-блочных домах. Единственным сегментом с отрицательной ценовой динамикой была «типовая панель».

Май 2019: из-за праздников в Минске сократились продажи квартир, цены остаются стабильными

Районы города разделились примерно на две равные части, в зависимости от  направления в ценовой динамике. Наиболее ощутимое снижение цен (на уровне 3%) наблюдалось в Верхнем городе, Новинках и Сельхозпоселке. Самый сильный рост был зафиксирован в районе улицы Орловской и Долгиновского тракта, а также в районе Ботанического Сада и в Веснянке.

Май 2019: из-за праздников в Минске сократились продажи квартир, цены остаются стабильными

В большинстве столиц региона изменения цен на квартиры в мае были либо незначительными (Варшава, Москва и Киев), либо вовсе отсутствовали (Рига). Выделяется на общем фоне лишь Вильнюс, где рост цен составил 1%.

Май 2019: из-за праздников в Минске сократились продажи квартир, цены остаются стабильными

Покупательская активность после окончания майских праздников не смогла вернуться к апрельскому уровню. Похоже импульс, который дал вторичному рынку Беларусбанк, оказался недостаточным, и ситуация вновь успокоилась.

На фоне «застойной» вторички всё больше выделяется первичный рынок. Рост числа сделок с готовыми новостройками указывает на начало нормализации в структуре предложения. Если на рубеже 2018/2019 годов доля «котлованов» в предложении была очень высокой, то сейчас увеличился выбор объектов на более поздних стадиях строительства. Это положительно воспринимают те покупатели, которые не готовы ждать 1-2 года до завершения строительства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тенденция к росту спроса на квартиры, которая началась ещё в начале года, прервалась в последний месяц весны.
 
Новости дня
Новости экономики
 
У «Белтаможсервиса» новый директор. Старого, возможно, задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика