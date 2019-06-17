Май 2019: из-за праздников в Минске сократились продажи квартир, цены остаются стабильными

Падение спроса было характерным для всех типов квартир, но у 2-комнатных оно оказалось самым ощутимым. Доля «двушек» в общем объеме сделок оказалась на очень низкой для последних лет отметке (34%). Среди районов города заметно сократили свою долю Фрунзенский и Московский.

Падение покупательской активности сильнее всего ударило по современному жилью, в то же время доля кирпичных хрущевок и брежневок выросла.

Тенденция последних месяцев — покупатели активнее приобретают квартиры у метро. Обычно доля такого жилья составляет 38% всех сделок, но в апреле-мае показатель поднялся до 43%.

В последние месяцы выросли продажи квартир в готовых новостроек — в мае таковых было 11%.

После колебаний в начале года, цены реальных сделок стабилизировались. Средняя цена проданных квартир в мае снизилась на 0,1% и составила 1292 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1405 $/м2 (+1,9% за месяц) —$ 49 500;

· 2-комнатные квартиры: 1240 $/м2 (-2,2%) —$ 59 000;

· 3-комнатные квартиры: 1185 $/м2 (-0,3%) —$ 82 000;

· 4-комнатные квартиры: 1185 $/м2 (+1,5%) —$ 87 000.