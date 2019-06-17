|
Май 2019: из-за праздников в Минске сократились продажи квартир, цены остаются стабильными
18.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Обилие праздничных дней в мае негативно сказалось на продажах
Объем предложения квартир в мае был куда более стабильным, но избежать сокращения из-за праздников также не удалось. По итогам месяца число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 2,3%.
Падение спроса было характерным для всех типов квартир, но у 2-комнатных оно оказалось самым ощутимым. Доля «двушек» в общем объеме сделок оказалась на очень низкой для последних лет отметке (34%). Среди районов города заметно сократили свою долю Фрунзенский и Московский.
Падение покупательской активности сильнее всего ударило по современному жилью, в то же время доля кирпичных хрущевок и брежневок выросла.
Тенденция последних месяцев — покупатели активнее приобретают квартиры у метро. Обычно доля такого жилья составляет 38% всех сделок, но в апреле-мае показатель поднялся до 43%.
В последние месяцы выросли продажи квартир в готовых новостроек — в мае таковых было 11%.
После колебаний в начале года, цены реальных сделок стабилизировались. Средняя цена проданных квартир в мае снизилась на 0,1% и составила 1292 $/м2.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1405 $/м2 (+1,9% за месяц) —$ 49 500;
· 2-комнатные квартиры: 1240 $/м2 (-2,2%) —$ 59 000;
· 3-комнатные квартиры: 1185 $/м2 (-0,3%) —$ 82 000;
· 4-комнатные квартиры: 1185 $/м2 (+1,5%) —$ 87 000.
Общий индекс цен предложения не меняется уже несколько месяцев подряд. Что касается различных типов квартир, то небольшие различия всё же присутствуют. Так, в мае выросли в цене сталинки и квартиры в современных каркасно-блочных домах. Единственным сегментом с отрицательной ценовой динамикой была «типовая панель».
Районы города разделились примерно на две равные части, в зависимости от направления в ценовой динамике. Наиболее ощутимое снижение цен (на уровне 3%) наблюдалось в Верхнем городе, Новинках и Сельхозпоселке. Самый сильный рост был зафиксирован в районе улицы Орловской и Долгиновского тракта, а также в районе Ботанического Сада и в Веснянке.
Покупательская активность после окончания майских праздников не смогла вернуться к апрельскому уровню. Похоже импульс, который
На фоне «застойной» вторички всё больше выделяется первичный рынок. Рост числа сделок с готовыми новостройками указывает на начало нормализации в структуре предложения. Если на рубеже 2018/2019 годов доля «котлованов» в предложении была очень высокой, то сейчас увеличился выбор объектов на более поздних стадиях строительства. Это положительно воспринимают те покупатели, которые не готовы ждать 1-2 года до завершения строительства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тенденция к росту спроса на квартиры, которая началась ещё в начале года, прервалась в последний месяц весны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)