Минсельхозпрод рассчитывает на рост поставок белорусской продукции АПК на рынок Египта

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Фото из архива

18 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает на постепенный рост поставок отечественной продукции АПК на египетский рынок. Об этом сегодня заявил журналистам глава Минсельхозпрода Анатолий Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что сотрудничество с Египтом идет как по линии торговли продуктами, так и взаимодействия в области различных технологий. Например, идет сотрудничество в области использования белорусской технологии по строительству молочно-товарных ферм, а также в переработке молока и мяса. "Учитывая ценовой фактор, мы отгружаем туда нашу продукцию. Сухое молоко. В прошлом году темп роста товарооборота составил более 160%. Будем смотреть на конъюнктуру и увеличивать тогда объемы. Тем более что у нас уже определенная логистика отработана в данном направлении", - отметил Анатолий Хотько.

Что касается обмена технологиями, то в этом плане состоялся ряд взаимных визитов на уровне специалистов. "Они (в Египте. - Прим. БЕЛТА) знают наши технологии. Пакет этих технологий мы сформировали и передали египетской стороне - в животноводстве, по тепличным хозяйствам, молочно-товарным фермам, мясокомбинатам - наш опыт строительства и технологической части. Естественно, это наша наука - использование технологий в области АПК", - подчеркнул глава Минсельхозпрода.

"Рынок мы видим. Мы понимаем, что с учетом заявленного роста экономики Египта будут увеличиваться доходы населения, объемы потребления продуктов. Это не значит, что сразу будут колоссальные объемы. Мы должны искать лучшие, благоприятные для нас рынки. А дружественные отношения на уровне глав государств способствуют росту экономики и нахождению направлений для сотрудничества и развития", - резюмировал Анатолий Хотько.-0-