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Верхнедвинские механизаторы держат лидерство и на севе, и на кормозаготовке
18.06.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Владимир Скрипко из КУПСХП «Дриссенский» занял третье место в областном соревновании на севе яровых зерновых и зернобобовых, рапса и кукурузы в четвертой группе хозяйств.
Поздравить механизатора с заслуженной победой прямо в поле приехали заместитель генерального директора по сельскому хозяйству ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» И. И. Фёдоров, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома В. Н. Шилов, директор КУПСХП «Дриссенский» В. И. Губанов.
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> Владимир Скрипко из КУПСХП «Дриссенский» занял третье место в областном соревновании на севе яровых зерновых и зернобобовых, рапса и кукурузы в четвертой...
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