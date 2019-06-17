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Верхнедвинские механизаторы держат лидерство и на севе, и на кормозаготовке

18.06.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Верхнедвинские механизаторы держат лидерство и на севе, и на кормозаготовке

Владимир Скрипко из КУПСХП «Дриссенский» занял третье место в областном соревновании на севе яровых зерновых и зернобобовых, рапса и кукурузы в четвертой группе хозяйств. 

Поздравить механизатора с заслуженной победой прямо в поле приехали заместитель генерального директора по сельскому хозяйству ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» И. И. Фёдоров, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома В. Н. Шилов, директор КУПСХП «Дриссенский» В. И. Губанов.
Владимира Алексеевича застали за работой. Вместе с братом Юрием на КВК заготавливал корма. В «горячую» пору кормозаготовки братья Скрипко – неизменные лидеры в районе.
Опытный механизатор с более чем 20-летним стажем в сельхозпредприятии на особом счету. Ему доверяют не только сев, но и заготовку кормов, уборку урожая. Брат Юрий не отстаёт. С июня по октябрь занимается заготовкой трав первым и вторым укосом, кукурузы. А после «пересаживается» на кормораздатчик.
И. И. Фёдоров вручил В. И. Скрипко Диплом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома за достижение высоких результатов на севе и денежный сертификат на сумму 25 базовых величин.
– В областном соревновании на весенне-полевых работах большинство призовых мест досталось Оршанскому региону, не во всех других районах механизаторы «дотянули» до победы, – сказал И. И. Фёдоров. – Приятно, что в призёрах есть и представитель Верхнедвинского района. Он пожелал братьям Скрипко не останавливаться на достигнутом и выйти победителями областного соревнования на заготовке кормов.
Ксения ТОМАШЕВИЧ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) И. И. Фёдоров, Ю. А. Скрипко, В. А. Скрипко, В. И. Губанов, В. Н. Шилов.

 
 
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