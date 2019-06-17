«Эту квартиру можно купить в кредит». Подборка самых дешевых квартир в Минске

За окном лето, настроение нерабочее, и хочется поскорее уехать куда-то поближе к морю. Однако и квартирный вопрос решать нужно. Мы сделали для вас подборку самых дешевых апартаментов столицы, чтобы и квартиру купить в Минске, и на отдых еще деньги остались.
Самая дешевая квартира в Минске на вторичном рынке расположена в районе Военного городка в Уручье. За $39 тысяч с торгом продавец предлагает однокомнатные апартаменты общей площадью 31 кв.м. Квартира без балкона расположена на 1 этаже пятиэтажного панельного дома.
В объявлении продавец указывает, что этом районе отлично развитая инфраструктура. «Есть 3 детских садика, 2 школы (плюс еще 1 будет открыта в этом году), множество магазинов, рядом рынок Уручье-3, аптеки, расчетно-вычислительный центр». Кроме того, возможна продажа квартиры с мебелью без увеличения цены. Одним словом, это «хорошее предложение».
— Поможем с оформлением кредита, — выдает последний козырь продавец.
За те же $39 тысяч можно купить недвижимость в Московском районе на ул. Коржа. Здесь за эти деньги можно приобрести однокомнатные апартаменты общей площадью 30 кв.м., где на кухню отведено 4,8 «квадрата». Квартира расположена на 2 этаже трехэтажного дома 1956 года постройки. Продавец указывает, что капитальный ремонт здания проводился в 2002 году.
По словам владельца апартаментов, «квартира находится в аккуратном состоянии: на полу и в комнате ковровое покрытие, в коридоре и на кухне линолеум». Это уже хорошо обжитый район с развитой инфраструктурой — много магазинов и аптек в шаговой доступности. До ст.м. «Грушевка» придется пройти около 10-15 минут пешком.
«В общем, приходите и сами все увидите», — резюмирует продавец.
В Заводском районе столицы продается однокомнатная квартира чуть подороже — за $39,7 тысяч. Это апартаменты общей площадью 30 кв.м., с кухней в 5,8 «квадарата». Расположена квартира на 1 уровне пятиэтажной «хрущевки» 1961 года постройки.
Продавец указывает, что «во дворе можно парковаться без проблем, плюс есть два подвала».
— Квартира взамен есть, — уточняет собственник недвижимости, обращаясь скорее к риэлтерам, чем к покупателям.
Чуть подороже продаются апартаменты в районе Тракторного завода. За $41 тысячу предлагается однокомнатная квартира на 2 этаже пятиэтажной «хрущевки». На общей площади 31 кв.м. расположились жилая комната 18,8 «квадратов» и кухня 5,8 кв.м. Есть застекленный балкон.
«Состояние квартиры позволяет сразу въехать и жить, — уточняет в объявлении продавец. — В квартире есть вместительный встроенный шкаф, также остается корпусная кухня. Хорошие соседи».
Рядом с домом расположен Антоновский парк, где проходит Слепянская водная система, с другой стороны сквер Клумова. Неподалеку есть школа, до ст.м. «Тракторный завод» около 900 метров.
В Заводском районе недалеко от ст.м. «Автозаводская» продается однокомнатная квартира общей площадью 31 к.в.м. Жилая комната — 19,2 «квадрата», кухня — 6 кв.м., есть застекленный балкон, обшитый вагонкой. Расположены апартаменты на 4 этаже пятиэтажной «хрущевки».
Продавец в объявлении уточняет, что это «просторная квартира в доме после капремонта с хорошим ремонтом. Это тихий, благоустроенный двор, рядом детские сады, школы, поликлиника, недалеко парк с Чижовским водохранилищем».
Собственник готов обменяться на двух-, трехкомнатную квартиру в доплатой, при этом уместен торг.