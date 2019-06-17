«Эту квартиру можно купить в кредит». Подборка самых дешевых квартир в Минске

По словам владельца апартаментов, «квартира находится в аккуратном состоянии: на полу и в комнате ковровое покрытие, в коридоре и на кухне линолеум». Это уже хорошо обжитый район с развитой инфраструктурой — много магазинов и аптек в шаговой доступности. До ст.м. «Грушевка» придется пройти около 10-15 минут пешком.

«В общем, приходите и сами все увидите», — резюмирует продавец.