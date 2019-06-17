В Германию пришла первая чистая нефть

Первая чистая нефть через нефтепровод «Дружба» начала поступать в Германию. Немецкие нефтеперерабатывающие заводы отмечают, что объемы поступающей чистой нефти пока недостаточные.

По информации ассоциации MWV, нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt уже получил первую партию по нефтепроводу «Дружба», в ближайшее время предприятие сможет заработать на полную мощность, хотя пока поставки нефти названы недостаточными. Начал получать нефть из России и НПЗ Leuna.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.