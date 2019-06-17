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В Германию пришла первая чистая нефть

18.06.2019 14:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первая чистая нефть через нефтепровод «Дружба» начала поступать в Германию. Немецкие нефтеперерабатывающие заводы отмечают, что объемы поступающей чистой нефти пока недостаточные.

По информации ассоциации MWV, нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt уже получил первую партию по нефтепроводу «Дружба», в ближайшее время предприятие сможет заработать на полную мощность, хотя пока поставки нефти названы недостаточными. Начал получать нефть из России и НПЗ Leuna.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Мозырский НПЗ заявил недавно, что в апреле «Роснефть» поставила 443 тысяч тонн нефти на сумму $185 млн. Но из них 370 тысяч тонн были некачественными, стоимость их белорусская сторона считает нулевой, в результате чего образовалась переплата в $155 млн.

«Белнефтехим» заявляет, что при условии невозврата он готов обратиться в Арбитражный суд Москвы и вести переговоры о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

Однако, по мнению экспертов, Мозырский НПЗ не получил никакого ущерба, так как Россия пообещала вернуть на свою территорию всю загрязненную нефть, а взамен поставить чистую.

 

 
 
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Первая чистая нефть через нефтепровод «Дружба» начала поступать в Германию. Немецкие нефтеперерабатывающие заводы отмечают, что объемы поступающей чистой нефти...
 
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