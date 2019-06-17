|
В Германию пришла первая чистая нефть
18.06.2019 14:20 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Первая чистая нефть через нефтепровод «Дружба» начала поступать в Германию. Немецкие нефтеперерабатывающие заводы отмечают, что объемы поступающей чистой нефти пока недостаточные.
По информации ассоциации MWV, нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt уже получил первую партию по нефтепроводу «Дружба», в ближайшее время предприятие сможет заработать на полную мощность, хотя пока поставки нефти названы недостаточными. Начал получать нефть из России и НПЗ Leuna.
19 апреля концерн «Белнефтехим»
Мозырский НПЗ заявил недавно, что в апреле «Роснефть» поставила 443 тысяч тонн нефти на сумму $185 млн. Но из них 370 тысяч тонн были некачественными, стоимость их белорусская сторона считает нулевой, в результате чего образовалась переплата в $155 млн.
«Белнефтехим»
Однако, по мнению экспертов, Мозырский НПЗ не получил никакого ущерба, так как Россия пообещала вернуть на свою территорию всю загрязненную нефть, а взамен поставить чистую.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая чистая нефть через нефтепровод «Дружба» начала поступать в Германию. Немецкие нефтеперерабатывающие заводы отмечают, что объемы поступающей чистой нефти...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)