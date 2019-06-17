«ЛеанГрупп» отмечает 20-летие деятельности и осваивает новые виды продукции

ООО «ЛеанГрупп» — один из лидеров по производству упаковки на территории СНГ и Европы, производитель ламинатных и экструзионных туб для нужд косметической, фармацевтической и других отраслей — в рамках участия в выставке RosUpack-2019 представила инновационные решения, а также объявила о запуске новых востребованных на рынке видов продукции: саше, этикетки и термоусадочной пленки.

Выставка RosUpack — самое крупное событие упаковочной индустрии в России и странах Восточной Европы. В 2019 году выставка проводится уже в 24-й раз и объединяет 653 компании-участника из 34 стран мира — ведущих производителей и поставщиков упаковочного и фасовочного оборудования, готовой упаковки из различных материалов, сырья и расходных материалов, складской техники и тары, этикеток и других элементов упаковки. Событие ориентировано на нужды различных отраслей: пищевой, перерабатывающей, химической, а также медицины и фармацевтики, оптовой и розничной торговли, складского хозяйства и др.

В 2019 году участие ЛеанГрупп в выставке RosUpack приурочено к 20-летию присутствия компании на рынке упаковочных материалов. Производство было запущено в 1999 году, сейчас завод работает на территории СЭЗ «Минск» (Беларусь). В 2008 году в дополнение к уже существующему производству ламинатных туб было добавлено новое направление – экструзионное. С середины 2019 года для повышения эффективности компания начинает собственное производство комплектующих.

На протяжении двух десятилетий своей деятельности предприятие активно наращивало объемы производства и клиентскую базу, осваивало выпуск новых видов продукции и встречает свой юбилей в статусе крупнейшего производителя ламинатных туб на территории Беларуси и СНГ и одного из лидеров в Европе. В числе заказчиков — крупные производители косметики, бытовой химии, фармацевтической и пищевой промышленности. Предприятие выпускает упаковку для продукции таких брендов как Unilever, Белита, Витэкс, Белкосмекс, Markell, SPLAT, R.O.C.S, Весна, Свобода, Невская Косметика, Unicosmetic, Фора Фарм, L’etual, «Рив Гош», Henkel, Johnson&Johnson, Amway, Beiersdorf (Nivea), Yves Rocher, Oriflame, BIOK Laboratorija, Betafarma, Dzintars и др.

«Беларусь сегодня является лидирующим поставщиком упаковки для нужд парфюмерно-косметической отрасли России — в частности, упаковки тубного производства. Приятно отметить, что компания «ЛеанГрупп» не только выступает в качестве экспортера данного вида продукции, но и развивает производственные площадки на территории нашей страны, создает новые рабочие места и активно взаимодействует с местными поставщиками сырья и материалов, тем самым внося значимый вклад в развитие отрасли и укрепляя деловые и экономические связи между нашими государствами», — отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Сегодня производственная база компании ЛеанГрупп включает две производственные площадки: в Минске (Беларусь) и в Екатеринбурге (Россия). Для расширения возможностей взаимодействия с российскими и зарубежными заказчиками открыты два офиса: в 2012 году — в Москве и в 2018 году — в Познани (Польша). В перспективе компания планирует расширить географию своего присутствия в Европе, запустив предприятие по производству и печати ламинатных туб в ЕС. Его стартовая производственная мощность может составить порядка 150 млн туб в год.

«Полимерная упаковка по-прежнему является самой распространенной как для пищевой, так и для парфюмерно-косметической, фармацевтической и многих других отраслей. На протяжении всех 20 лет своей деятельности компания «ЛеанГрупп» стремится как можно более полно удовлетворять запросы своих клиентов во всем, что касается качества, дизайна, потребительских характеристик производимой для них упаковки, а также создает максимально удобные и выгодные во всех отношениях условия для сотрудничества. Именно эта стратегия однажды позволила нам из небольшого предприятия превратиться в одного из лидеров отрасли, и именно этот подход мы намерены последовательно развивать в будущем», — отметил глава компании Игаль Койфман».

В планах «ЛеанГрупп» — не только развитие существующих производственных площадок и открытие новых, но также освоение востребованных рынком видов продукции. Расширение ассортимента выпускаемых компанией видов упаковки будет осуществляться по таким направлениям как печать этикетки, термоусадочной пленки, саше для упаковки различных видов одноразовой продукции (пробников, тканевых масок, влажных салфеток и т. д.), а также за счет развития новых технологий печати (в частности, цифровой).

«Современный рынок предъявляет к упаковке все более строгие и сложные требования. Если раньше они ограничивались защитой продукта и удобством транспортировки, то сегодня к ним добавились многие другие — от удобства эксплуатации для конечного потребителя до экологичности и возможности последующей переработки. Наша компания стремится двигаться в русле этих перемен, не только разрабатывая и внедряя новые виды упаковки и укупорки парфюмерно-косметической продукции, но и тщательно выбирая поставщиков сырья, минимизируя отходы пластика и оптимизируя существующие производственные процессы», — отметила заместитель директора компании ЛеанГрупп по маркетингу и развитию Елена Иващук.

Особое внимание уделяется работе с поставщиками для контроля и поддержания качества производимой ЛеанГрупп продукции. Она сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO и BRC для упаковки с высшей оценкой (AA+).

С января 2018 года компания ЛеанГрупп стала членом Европейской Ассоциации производителей туб (ETMA), что подтверждает сильную позицию бренда и на рынке Европы.