|
Белстат сообщает об увеличении ВВП Беларуси на 1%
18.06.2019 17:26 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
ВВП Беларуси за 5 месяцев 2019 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2018-го на 1% и составил 49,2 млрд рублей.
Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета Беларуси.
По первой оценке, в текущих ценах объем ВВП Беларуси за январь-май нынешнего года составил 49,2 миллиарда белорусских рублей.
В сопоставимых ценах к уровню первых пяти месяцев прошлого года объем ВВП составил 101 %.
Что касается индекс-дефлятора ВВП, то он за январь-май текущего года составил 106,2 % относительного аналогичного периода 2018 года.
Напомним, реальные деренежные доходы населения Беларуси за январь-апрель
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВВП Беларуси за 5 месяцев 2019 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2018-го на 1% и составил 49,2 млрд рублей. Такая информация размещена на сайте...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)