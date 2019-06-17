Белстат сообщает об увеличении ВВП Беларуси на 1%

ВВП Беларуси за 5 месяцев 2019 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2018-го на 1% и составил 49,2 млрд рублей.

Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета Беларуси.

По первой оценке, в текущих ценах объем ВВП Беларуси за январь-май нынешнего года составил 49,2 миллиарда белорусских рублей.

В сопоставимых ценах к уровню первых пяти месяцев прошлого года объем ВВП составил 101 %.

Что касается индекс-дефлятора ВВП, то он за январь-май текущего года составил 106,2 % относительного аналогичного периода 2018 года.