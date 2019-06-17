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Белстат сообщает об увеличении ВВП Беларуси на 1%

18.06.2019 17:26 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ВВП Беларуси за 5 месяцев 2019 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2018-го на 1% и составил 49,2 млрд рублей.

Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета Беларуси.

По первой оценке, в текущих ценах объем ВВП Беларуси за январь-май нынешнего года составил 49,2 миллиарда белорусских рублей.

В сопоставимых ценах к уровню первых пяти месяцев прошлого года объем ВВП составил 101 %.

Что касается индекс-дефлятора ВВП, то он за январь-май текущего года составил 106,2 % относительного аналогичного периода 2018 года.

Напомним, реальные деренежные доходы населения Беларуси за январь-апрель выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

 
 
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ВВП Беларуси за 5 месяцев 2019 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2018-го на 1% и составил 49,2 млрд рублей. Такая информация размещена на сайте...
 
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