Лукашенко вручил президенту Египта орден, а потом они вместе высадили деревья

Источник материала: Tut.by

После завершения двухсторонних переговоров Александр Лукашенко вручил президенту Египта Абдель Фаттаху аль-Сиси орден Дружбы народов, сообщает пресс-служба главы государства. Затем политики вместе высадили деревья перед Дворцом независимости в Минске.



Фото: president.gov.by

Сообщается, что орден египетскому лидеру вручен за значительный вклад в развитие двухсторонних отношений Египта и Беларуси, заслуги в деле укрепления мира и единения народов.

«Наша дружба если и не относится к тем глубоким временам, когда цивилизация начиналась с Египта, тем не менее она имеет хорошие корни, — отметил Александр Лукашенко. — У Советского Союза и Египта были всегда хорошие отношения, и мы с вами наследники этих добрых традиций».



Фото: ctv.by

Лукашенко заявил, что ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но лучшие отношения между странами сложились именно при Абдель Фаттахе аль-Сиси.

«Это мой первый визит в вашу прекрасную республику, но уверяю, что не последний», — поблагодарил за прием гость из Египта.

После этого они вышли на улицу и высадили перед Дворцом независимости на аллее почетных гостей две сосны.



Фото: president.gov.by