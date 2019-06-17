|
Лукашенко вручил президенту Египта орден, а потом они вместе высадили деревья
18.06.2019 17:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После завершения двухсторонних переговоров Александр Лукашенко вручил президенту Египта Абдель Фаттаху аль-Сиси орден Дружбы народов,
Сообщается, что орден египетскому лидеру вручен за значительный вклад в развитие двухсторонних отношений Египта и Беларуси, заслуги в деле укрепления мира и единения народов.
«Наша дружба если и не относится к тем глубоким временам, когда цивилизация начиналась с Египта, тем не менее она имеет хорошие корни, — отметил Александр Лукашенко. — У Советского Союза и Египта были всегда хорошие отношения, и мы с вами наследники этих добрых традиций».
Лукашенко заявил, что ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но лучшие отношения между странами сложились именно при Абдель Фаттахе аль-Сиси.
«Это мой первый визит в вашу прекрасную республику, но уверяю, что не последний», — поблагодарил за прием гость из Египта.
После этого они вышли на улицу и высадили перед Дворцом независимости на аллее почетных гостей две сосны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко заявил, что ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но лучшие отношения между странами сложились именно при Абдель Фаттахе аль-Сиси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)