Руководство АКБ: Ждем от властей список конкретных нарушений, чтобы устранить и запустить завод

Источник материала: Tut.by

Ситуация вокруг аккумуляторного завода в Бресте зашла в тупик: на прошлой неделе председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановке строительства аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений. Но завод давно достроен: сейчас он находится в процессе сдачи в эксплуатацию и готов запуститься в течение 45 дней после получения последнего разрешения.

Какие нарушения выявили на заводе? Почему власти Брестской области приняли решение приостановить строительство аккумуляторного завода? Кто «стоит» за активистами, выступающими против запуска предприятия? Какое превышение выбросов свинца в атмосферу обнаружено на заводе? На эти и другие вопросы журналистам ответило руководство управляющей компании 1АК-Group (ООО «ПАК-управление»), в которую входит ООО «АйПауэр», строящее аккумуляторный завод.





«Эти жалобы — это «потребительский экстремизм»

Напомним, 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановке строительства аккумуляторного завода. Но в компании «АйПауэр», строящей завод под Брестом, говорят, что до сих пор не получили разъяснений от властей, на каком основании подписано распоряжение и в чем конкретно состоит претензия.

— «АйПауэр» ждет разъяснений от Брестского облисполкома о конкретных нарушениях, которые легли в основу приостановления строительства, которое, к слову, закончено два месяца назад. 17 июня мы сделали запрос в облисполком насчет «выявленных нарушений» и ждем ответ, — говорят в руководстве компании.

Чтобы прояснить все спорные моменты и дать ответы на претензии противников завода, руководство управляющей компании 1АК-Group (ООО «ПАК-управление») провело пресс-конференцию для журналистов в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей в Минске.

Правда, остро высказываться в адрес активистов, выступающих против завода, руководство компании готово не было. На себя эту роль взял председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец. Он считает, что массовые обращения противников завода в рамках закона «Об обращениях граждан» — это «потребительский экстремизм» и закон надо менять.



Фото: rspp.by

— РСПП уже неоднократно говорил, что этот «потребительский экстремизм» с точки зрения жалоб не имеет никаких ограничений: можно двадцать раз проверить компанию, потом напишут еще двадцать обращений и, в соответствии с законодательством, компанию проверят еще раз, даже если жалобы однотипные. Поэтому мы считаем, что законодательство в этой части несовершенно. То есть можно «троллить» [компанию] сколько угодно, — говорит Швец.

Заместитель директора по развитию управляющей компании 1АК-Group Александр Ворон рассказывает, что компания, чтобы стать инвестором и резидентом свободной экономической зоны «Брест», прошла все согласования и экспертизы. И даже больше: изначально компания рассматривала вариант размещения в «Великом камне», а там требования к резидентам гораздо выше.

На весь проект компания потратила 26 миллионов долларов и прошла все общественные обсуждения.





— И в конце 2017 года, через год после общественного обсуждения, когда уже во всю шла стройка, мы получили это общественное «возбуждение». За всем этим последовал ряд судебных разбирательств. Суд признал, что завод строится в соответствии с законом. Но мы получили череду проверок, точнее я бы назвал это «соприкосновение с контрольно-надзорными органами» по факту обращений и заявлений граждан и не только. За год наши четыре компании получили около 200 таких «соприкосновений» с контрольно-надзорными органами. Но мы все прекрасно понимаем, что если бы при таком общественном резонансе в наших компаниях были выявлены какие-то существенные нарушения, то в отношении нас давно были бы приняты радикальные меры. Какие-то нарушения, конечно, были, это неизбежно. Но сегодня мы, группа компаний, живем в режиме постоянных проверок, — говорит Александр Ворон.

Строительство шло, по словам руководства, в установленном законом порядке, завод провел пуско-наладочные работы. Сегодня предприятие находится на стадии сдачи в эксплуатацию — на заводе работает приемочная комиссия. Из семи заключений, необходимых для подписания акта приемки, завод получил пять: от «Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии», МЧС, Госэнергонадзора, Госпромнадзора, ГАИ. Не хватает лишь заключения Минприроды и Госстройнадзора (последний свое заключение делает на основании всех шести, — Прим.TUT.BY).

Пакет документов для ввода завода в эксплуатацию в госорганы был подан 10 апреля 2019 года. Но после подачи документов руководству пришел запрос от властей: Минприроды из-за общественного резонанса в устной форме попросило («Вы же все понимаете, мы живем в Беларуси», — комментируют эту просьбу в компании) провести повторные дополнительные тесты на соответствие завода экологическим нормам. По словам председателя РСПП Александра Швеца, инвестор был поставлен в сложное положение: не провести тесты он не мог — тогда все решили бы, что он что-то прячет, а согласившись, инвестор поставил себя в более жесткие технологические условия.

— В период пуска-наладки в апреле мы проводили такие тесты, и достигли проектных показателей выбросов. Но Минприроды попросило нас еще раз показать, как это работает, мы согласились и сейчас проводим этим тесты. Хотя с технологической точки зрения это сложно: нет стабильной загрузки всех систем оборудования, это работа рывками, ориентированная под график приезда определенной комиссии: включил-выключил, включил-выключил. Это как в автомобиле стоять в пробке или ехать по трассе: совершенно разный тип работы, объем выбросов и так далее, — объясняет менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды компании 1АК-Group (ООО «ПАК-управление») Александр Юнкевич.

Повторное тестирование по экологическим нормативам проводилось по 22 пунктам. Из них, как говорит руководство, в «урывочном режиме работы», завод смог подтвердить 21 из 22 пункта. Несоответствие было выявлено по одному источнику выброса свинца — по технологическому участку паста-намазки.

— По данному источнику № 20 у нас получается сверх нормы выброса свинца в атмосферу — 86 грамм в год. Сам выброс свинца в годовом исчислении от завода составляет чуть более 3 килограмм в год, то есть во время тестов мы превысили этот показатель на 86 грамм. Это произошло, потому что, когда мы проводим испытания, у нас нет возможности обеспечить бесперебойную и штатную работу оборудования с полной загрузкой, — объясняет Юнкевич. — При этом в 2017 году, как сообщает Белстат, от всех стационарных источников Беларуси, то есть заводов, производств (без учета автомобилей), в атмосферу было выброшено 8,7 тонн свинца. Свинец есть вокруг нас, он существует. Аккумуляторный завод в Бресте с его запроектированными 3 килограммами выброса — это всего лишь 0,03% от общего объема выбросов в стране.



Сведения о подтверждении проектных показателей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «АйПауэр».

Фото: 1АК-Group

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По словам руководства компании, для отлаживания нормального режима работы завода и выбросов необходимо до полугода. Помимо этого, по закону предусмотрено, что на первый период действия предприятия до двух лет выдается временное проектное разрешение на выбросы. Аккумуляторному заводу в Бресте такое временное разрешение было выдано на год. Предполагается, что когда предприятие будет запущено, проведет инвентаризацию выбросов в «боевых условиях», только тогда ему будет выдано постоянное разрешение, исходя из фактических данных.





— Надо понимать, что постоянное разрешение, если нормы будут превышены, просто не выдадут, — говорит руководство компании.

На запуск завода после получения заключения от Минприроды и Госстройнадзора, уйдет 45 дней. Руководство «АйПауэр» уверяет, что на заводе предусмотрен экологический контроль, который будет отслеживать уровень выбросов. Кроме того, компания готова провести дополнительные экологические мониторинги, чтобы в очередной раз доказать, что «вред» завода преувеличен.

«Мы рулеткой близость сельхозугодий не мерили»

Один из главных аргументов брестских активистов, выступающих против запуска завода, — это близость к предприятияю сельхозугодий. Но руководство компании не знает, насколько близко находятся поля.

— Для нашего предприятия установлена санитарно-защитная зона — 500 метров, это зона ограниченного пользования: там запрещено размещение зон отдыха, выращивание определенного ряда сельхозкультур. При согласовании размещения нашего объекта, все землепользователи были уведомлены о санитарно-защитной зоне, — говорит Александр Юхневич.

Руководство компании считает, что вопрос о санитарно-защитной зоне необходимо адресовать не владельцам завода, а властям, выделявшим участок для строительства предприятия.

— То есть сельхозугодия в километре от завода есть? — еще раз уточнили журналисты.

— Саша, ты приедь в Брест и измерь рулеткой, где ближайшие сельхозугодия, — обратился к Юнкевичу Александр Ворон.

— То есть вам неизвестно, где сельхозугодия?

— Нам вообще все равно, — сказал Ворон.

— Может они и есть эти сельхозугодия, но наши коллеги в госорганах, выдавая все разрешения и подтверждения строительства, сказали не переживать за сельхозугодия. Так зачем же сейчас, когда идут передергивания, мы перекладываем этот вопрос на инвестора? — удивляется глава РСПП Александр Швец.

По мнению Швеца ответ на вопрос будет ли загрязнено поле в километре от завода или нет, власть уже дала, выдавая разрешение на строительство. И теперь задача власти состоит лишь в том, чтобы замерить, есть ли выбросы в первый год во время действия временного разрешения.

— Если инвестор выйдет за законодательно разрешенные нормы выбросов, власть имеет право закрыть проект. Есть целая палитра законодательно утвержденных вариантов решения этих вопросов. Но сейчас реальных оснований, с нашей точки зрения, для не принятия завода в эксплуатацию нет, сколько бы ни выкручивались местные органы власти, ни маневрировали между инвестором и недовольными гражданами, которые вроде и «шкода кінуць і гадка з’есці». Понимаете, вот ситуация для местной власти: с одной стороны инвестору ничего нормального предъявить не могут, с другой — раздражающий фактор этих отдельных организованных граждан, которые манипулируют данными. Если за этими гражданами кто-то стоит, если это элемент, возможно, конкуретной борьбы, пусть определенные службы дадут на это ответ, ведь это элементы экономической безопасности нашей страны. Сегодня они «торпедировали» этого инвестора, а завтра будет, как торпедируют наши литовские коллеги БелАЭС. Это же точно такая система, но там на уровне межгосударственном, здесь — на местном. Но мы должны не только БелАЭС защищать, но и «АйПауэр», — говорит Александр Швец.

«Власти заигрывают с гражданами в преддверии выборов»

До распоряжения председателя Брестского облисполкома против завода выступил и мэр Бреста Александр Рогачук. На встрече с активистами и горожанами он заявил, что «оснований для пуска завода нет на данный момент». Руководство компании «АйПауэр» считает, что местная власть ведет себя некомпетентно.

— Уважаемый Александр Степанович, мэр города Бреста, официально к заводу «АйПауэр» не имеет никакого отношения — завод находится в Брестском районе. И Брестский облисполком выдал распоряжение о приостановке строительства завода, хотя строительство уже давно закончено, — удивляется Александр Ворон. — Мы сейчас находимся на стадии приемки завода, не строительства. В обосновании «приостановки строительства» приведена ссылка на письмо Минприроды, которого мы не видели. При этом у губернатора [по закону] есть право приостановить деятельность, либо строительство в случае нарушения законодательства до устранения данных нарушений. Но мы не понимаем, на какое письмо ссылается власть, что мы нарушили, какие нам устранить нарушения и как уведомить об этом губернатора. Я надеюсь, что вся эта история не про экологию, а про что-то другое, — говорит Ворон. — Если бы я знал про что, мы бы уже давно ввелись в эксплуатацию.

В компании 1АК-Group не берутся давать оценку действиям Брестского облисполкома и не готовы выдвигать версии, почему власть решила встать на сторону противников запуска завода. А вот председатель РСПП Александр Швец считает, что местная власть «заигрывает» с гражданским обществом накануне выборов. И, по его мнению, такой «потребительский экстремизм», которым он называет протесты активистов, может привести к тому, что в стране не будут реализованы успешные инвестиционные проекты, поскольку за «кейсом» аккумуляторного завода наблюдают все потенциальные инвесторы. Швец уверен: если инвестор, пройдя весь путь в соответствии с законодательством будет «торпедирован» самой местной властью, это даст очень большой отрицательный сигнал инвесторам.

— Если ты не вышел на уровень главы государства и не подписал инвестиционный указ, то есть большие риски любой внештатной ситуации с непонятными последствиями, — говорит Швец. — Как гипотезу я усматриваю такое: местная власть, заигрывая с незаконными проявлениями, я бы даже сказал с элементами организованного потребительского экстремизма по торпедированию законных интересов инвестора, делает пробу пера. И в преддверии выборов — парламентских и вторых — мы видим победу незаконных требований организованных кем-то граждан, и то, как местная власть боится этих организованных выступлений граждан, и пытается с ними заигрывать. Это крайне опасная с точки зрения поведения будущих инвесторов вещь, это гидра. Мы признаем право граждан усомниться в результатах ОВОСа. Но они сомневались более ста раз, и завод проверили более ста раз, но не нашли оснований закрыть инвестора. И если это так, и оснований нет, то надо избавить инвестора от незаконных требований заявителей — для нас это очевидно. И если власть, несмотря на это, все равно с ними заигрывает, местная власть все равно окажется в проигрыше.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет. Позже он сообщил, что завод под Брестом заработает в мае .

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .