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Медведев едет в Минск обсудить с Румасом вопросы интеграции и посетить церемонию открытия Игр
18.06.2019 20:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Минск 21 июня. Глава правительства обсудит со своим белорусским коллегой вопросы интеграции, а также посетит церемонию открытия Европейских игр, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве. Главы правительств рассмотрят также перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства», —
Дмитрий Медведев также посетит церемонию открытия Европейских игр, добавляет пресс-служба.
Напомним, ранее сообщалось, что во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.
«Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры», —
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Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры.
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