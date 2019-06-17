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Главу Солигорского райисполкома задержали за «коррупционное преступление» на прежнем месте работы

18.06.2019 21:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По подозрению в совершении коррупционного преступления задержан председатель Солигорского райисполкома. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Олег Поскробко. Фото: gkx.by

Олег Поскробко был задержан 17 июня. Как сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источники, чиновника задержали в здании Минского облисполкома. В столицу он приехал в командировку.

«Действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст. 426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса. Событие преступления имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности», — сообщает Следственный комитет.

Олег Поскробко родился в 1979 году в городе Пружаны Брестской области.

В 2002 году окончил Белорусский государственный технологический университет, в 2012 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Свою трудовую деятельность начал на производственном республиканском унитарном предприятии «Стеклозавод «Неман, с 2002 по 2009 годы работал в организациях жилищно-коммунальной сферы Минска.

С 2009 по 2012 годы работал на руководящих должностях в администрации Фрунзенского района г. Минска, с 2012 по 2015 годы возглавил администрацию Центрального района Минска, с 2015 по 2017 был первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства.

Председателем Солигорского районного исполнительного комитета Поскробко назначили 10 августа 2017 года. На этом посту он сменил задержанного по подозрению в получении взятки Александра Римашевского.

 
Теги: Минск
 
 
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«Событие преступления имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности», - сообщает Следственный комитет.
 
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