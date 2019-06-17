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Главу Солигорского райисполкома задержали за «коррупционное преступление» на прежнем месте работы
18.06.2019 21:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По подозрению в совершении коррупционного преступления задержан председатель Солигорского райисполкома. Об этом
Олег Поскробко был задержан 17 июня. Как
«Действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст. 426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса. Событие преступления имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности», — сообщает Следственный комитет.
Олег Поскробко родился в 1979 году в городе Пружаны Брестской области.
В 2002 году окончил Белорусский государственный технологический университет, в 2012 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
Свою трудовую деятельность начал на производственном республиканском унитарном предприятии «Стеклозавод «Неман, с 2002 по 2009 годы работал в организациях жилищно-коммунальной сферы Минска.
С 2009 по 2012 годы работал на руководящих должностях в администрации Фрунзенского района г. Минска, с 2012 по 2015 годы возглавил администрацию Центрального района Минска, с 2015 по 2017 был первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства.
Председателем Солигорского районного исполнительного комитета
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«Событие преступления имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности», - сообщает Следственный комитет.
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