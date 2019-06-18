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«Экономика на пальцах». Миллениалы из фейсбука придумали деньги: чем это грозит миру

18.06.2019 23:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 19 июня в 14.00.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

18 июня фейсбук представил собственную криптовалюту под названием Libra, запуск которой запланирован на 2020 год. Соцсеть также объявила о создании консорциума, в который уже вошли Visa, Mastercard, PayPal, Uber и другие гиганты.

Как сообщается, Libra будет привязана к корзине валют, что должно обезопасить ее от колебаний, которым подвержены другие криптовалюты. Наблюдатели отмечают, что собственная валюта сделает фейсбук более независимым от регуляторов. И в этом таится большая опасность, считает Сергей Чалый.

Зачем технологический монстр Марка Цукерберга фактически придумал деньги? Все мы понимаем, что фейсбук знает о нас почти все. А теперь он будет знать и то, на что мы тратим? Грядет страшная эра тоталитарного надзора корпорации, которая сможет тягаться с государствами и не подчиняться им? Что заставит нас с вами начать пользоваться этой валютой? И можно будет потом отказаться от нее? Сейчас очень много вопросов без ответов.

И об этом подробнее будем говорить в «Экономике на пальцах» 19 июня в 14.00 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Сергей Чалый попробует задать вопросы, на которые пока нет ответов, но уже есть опасения.
 
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