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Минсельхозпрод: часть поврежденных жарой зерновых пойдет на корма

18.06.2019 18:46 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минсельхозпрод: часть поврежденных жарой зерновых пойдет на корма
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть поврежденных из-за жары посевов зерновых планируется пустить на корма. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Неблагоприятно сложившиеся погодные условия первой декады июня, когда температура на 4,7 градуса (на 24%) превышала климатическую норму, а также недостаток влаги (29% декадной нормы осадков) привели к повреждению и гибели посевов зерновых в ряде регионов. "По данным метеостанции Гомель, засуха достигла критерия опасного агрометеорологического явления: в течение месяца значимые осадки отсутствовали, в почве сохранялись низкие запасы влаги. В районах Гомельской, местами в восточной части Минской и на юге Могилевской области отмечено пожелтение, скручивание и засыхание листьев зерновых культур", - сказали в Минсельхозпроде.

По оперативным данным облисполкомов, повреждены 29 тыс. га посевов, из которых 24 тыс. га - в Гомельской области. "Основная часть поврежденных посевов будет убрана на кормовые цели и пересеяна промежуточными культурами", - отметили в министерстве. В сельскохозяйственных организациях имеются необходимые страховые фонды семян для пересева таких площадей.

Для обеспечения животноводства кормами создан республиканский штаб по контролю за ходом их подготовки и оказания методологической помощи в регионах. "Сельхозорганизации республики завершают первый укос трав. Несмотря на более поздние сроки созревания трав и начала кошения (на 6-7 дней во всех регионах), темпы укоса выше прошлогодних. По состоянию на 18 июня в хозяйствах Брестской, Минской и Могилевской областей травы скошены на всех площадях, хозяйства Гомельской области завершат первый укос в течение 1-2 дней, Гродненской - 5 дней, Витебской области - до 1 июля", - рассказали в министерстве.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть поврежденных из-за жары посевов зерновых планируется пустить на корма. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве...
 
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