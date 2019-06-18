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"Нас выставили на улицу сразу после того, как мы сделали ремонт". Исповедь квартирантов спустя 15 лет аренды жилья
19.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«После ремонта в квартире нас попросили удалиться»
— Свою первую квартиру мы сняли на ул. Нестерова, в Заводском районе. Мы были молодые и неопытные, поэтому даже не задумывались ни о каком договоре аренды. Да и практики договоров как таковой в то время не было, — рассказала Екатерина (имя героини изменено по ее просьбе — прим. авт.) — Квартира была в откровенно плохом состоянии, и мы договорились с собственницей, что сделаем косметический ремонт. Однако далее ситуация развивалась классически — сразу после ремонта нас попросили удалиться. Причем на выселение дали всего 2 недели.
Я думаю, что хозяйка готовила эту квартиру на продажу и, чтобы у будущего объекта продажи был более-менее приличный вид, пустила туда студентов-квартирантов. Мы выступили в роли бесплатной рабочей силы, прожив там меньше месяца.
Далее Екатерине удалось
— На улице Охотской мы прожили около полугода, — вспоминает Екатерина. — В 2004 году, когда мы там жили, этот район нельзя было назвать благополучным. На улицах валялись использованные шприцы, в темное время суток ходить по району было страшновато. Однако мы тогда не слишком об этом задумывались — в 19-20 лет выбираешь жилье исключительно по критерию цены. Большего мы себе позволить не могли.
Всего в Минске Екатерина арендовала около 6 квартир. После приключений в Заводском районе наша героиня статьи со своим будущим мужем и его двумя друзьями стали снимать квартиру в Уручье. На этот раз это была трехкомнатная квартира, которую жильцы разделили на комнаты по принципу коммуналки.
— Это было в принципе нормально, просто в ванную комнату приходилось ходить по расписанию, — рассказала Екатерина. — Но квартира была, как сейчас принято говорить, — типичный «бабушатник»: убитая мебель на кухне, потертый линолеум, ковры на стенах. Но тогда мы тоже не сильно обращали на это внимание.
«Потенциальные покупатели квартиры могли прийти на осмотр во время обеда»
Из Минска Екатерина была вынуждена по работе переехать в Жодино.
— У меня было распределение на завод «БЕЛАЗ», — рассказала Екатерина. — Однако в Жодино с рынком аренды все обстояло намного хуже, чем в столице. Тем не менее, на удивление быстро нам удалось найти хорошую просторную квартиру в кирпичном доме. Прожить нам там пришлось лишь около года — собственница решила продавать квартиру. В этот раз мы также не заключили договор аренды.
Екатерина вспоминает, что хозяйка, как и положено, уведомила о своем намерении где-то за месяц до предполагаемой даты выселения. И все бы хорошо, но первые потенциальные покупатели на пороге квартиры появились практически сразу.
— Самое неприятное, что собственница водила потенциальных покупателей квартиры на осмотр в то время, когда мы еще там жили. Это, конечно, доставляло массу неудобств, ни о каком личном пространстве речь уже не шла. Хозяйка могла позвонить в любое время и сказать, что через 15 минут она зайдет «с людьми», и неважно, что ты делаешь в этот момент — ешь или отдыхаешь. Нужно было максимально быстро убрать и привести территорию в «товарный вид». Причем уже к этому времени в нашей семье появился ребенок, и представьте, как это было «весело».
«В квартире на ул. Ландера начались «приколы»
После того, как Екатерине с семьей снова пришлось сменить жилье, они переехали в Минск. В 2014 году был как раз «пик» цен на жилье, и молодая семья была вынуждена снимать небольшую «двушку» в 46 кв.м. за $400 в месяц.
— В это время наш ребенок уже пошел в школу, поэтому мы понимали, что необходимо подстроить жилье под логистику. Школа находилась на ул. Ландера, и поэтому мы в скором времени снова переехали — уже на ул. Ландера. И вот здесь начались «приколы».
Например, однажды с нами произошла очень неприятная ситуация. Оказалось, что кухонные шкафы висят на таких болтиках, на которые можно вешать только декоративные рамки с фотографиями. В какой-то момент кухонный шкафчик со всей утварью внутри рухнул на пол. Муж и ребенок сильно порезались, потому что из шкафчика вылетела посуда, которая тут же разбилась. Когда мы сняли все шкафы, то увидели, что они держались на «честном слове». Мы все переделали, но собственница не захотела компенсировать нам даже стоимость материалов, что уж говорить о каких-то извинениях.
В этой же квартире были очень стремные соседи, которые довольно часто устраивали ночные гулянки и попойки.
«Никогда не снимайте квартиру у своих знакомых»
Несмотря на уже имеющийся опыт, в какой-то момент предложение знакомых пожить в их квартире и сделать там ремонт в счет оплаты показалось очень привлекательным.
— Мы договорились, что предоставим все чеки на строительные материалы, и эта сумма будет учтена в счет аренды. Однако, когда мы сделали ремонт, то наши знакомые — собственники квартиры — сказали: «Вам нужен был ремонт? Отлично. Нам и без ремонта было хорошо». Нам пришлось выселиться, и никаких денег они нам не вернули. Опять же, эта договоренность была на словах, поэтому что-то предъявить для возврата денег мы не могли. Пришлось просто уехать и постараться относиться ко всему философски.
Как раз примерно в это время Екатерина с семьей начали строительство собственного дома недалеко от Заславля. Для того, чтобы лучше контролировать строительство, семья снова решила переехать. На этот раз в город-спутник.
— Пожив вот так, мы приняли решение, что не хотим жить в квартирах, — рассказала Екатерина. — Решили строить дом и замахнулись на слишком большую стройку. Вот уже 6 лет продолжается наше строительство, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы уже сможем наслаждаться собственным жильем. Дом наш стоит на участке в 20 соток недалеко от Заславля, в 12 км от МКАД. Вокруг лес, птицы поют.
Кстати, в Заславле мы решили снимать уже не квартиру, а часть дома. У нас квартира-студия 50 кв.м. с возможностью выхода во двор и баней. Аренда обходится в $250 в месяц.
«Тот, кто сдает жилье, думает, что он делает гигантское одолжение»
Самый долгий период аренды одной квартиры для семьи Екатерины — это 5 лет, самый короткий — несколько недель. Всего в арендуемых квартирах Екатерина с семьей прожила 15 лет.
— Когда я начинала, не было никакой единой базы, жилье искали через каких-то знакомых, в газетных объявлениях и даже в объявлениях на столбах. Сейчас квартиры искать намного проще, но сегодня проблемы на рынке аренды тоже есть. Почему-то в Беларуси тот, кто сдает квартиру, думает, что он делает гигантское одолжение арендатору. То есть он предоставляет услугу, за которую я плачу деньги, а он чуть ли не крышу над головой обездоленным дает. Причем никаких средств собственники квартир в ремонт своей недвижимости, как правило, не вкладывают. Более того, арендаторы воспринимаются как бесплатная рабочая сила.
Кроме того, у собственников квартир нет понимания цены и ценности жилья. Те, кто сдает квартиры, получили их, как правило, даром. Это либо построено с помощью государства, либо оставшееся наследство от родственников. Соответственно, и отношение к людям, которые живут в этих квартирах, очень своеобразное, — рассказала Екатерина. — Но есть арендодатели, которые понимают ценность своего жилья и осознанно вкладывают в него деньги. И радует тот факт, что таких все-таки большинство.
«Лайфхаки» для будущих арендаторов
Первое, на что однозначно стоит обратить внимание, по мнению Екатерины, — это заключение договора аренды. Варианты без официального оформления не стоит даже рассматривать.
— Договор, — это двусторонние обязательства, документ, который подтверждает ваше легальное нахождение в этой квартире. Бывают всякие ситуации и здесь лучше перестраховаться, — считает Екатерина. — У нас были ситуации, когда собственники предлагали нам квартиры в аренду без договора, но после нескольких неприятных эпизодов, на такие варианты мы уже не соглашались.
Конечно, следует обращать внимание и на самого арендодателя.
— Несмотря на вот эти все истории, я считаю, что в основном арендодатели нам попадались адекватные, — продолжает вспоминать Екатерина. — Однако были моменты, когда сразу понимаешь, что с арендодателями будут проблемы. Например, была ситуация, когда собственник в процессе показа квартиры на любой «шаг вправо-шаг влево» должен был посоветоваться с супругой. Точнее, он решил закрыть для нас одну из комнат (чтобы использовать ее как кладовку), но снизить стоимость аренды при этом не согласился — «Жена сказала сдавать именно за столько». Конечно, мы отказались от такого предложения.
"Я говорю своим детям: "Наш дом — там, где мы"
Несмотря ни на что, Екатерина сохранила довольно позитивное отношение к ситуации, вспоминает о каких-либо казусах без злости.
— После 15 лет жизни в съемном жилье я понимаю, что надо было строить дом попроще, чтобы раньше в него въехать, — смеется Екатерина. — Потому что слишком большие амбиции вылились в многолетнее ожидание собственного жилья. Строительство деревянного дома на 300 «квадратов» — это сложный и трудоемкий процесс. Если бы дом был попроще, мы бы давно в нем жили. Однако я всегда говорю своим детям: «Наш дом там, где мы. И неважно, где в этот момент мы находимся». И я считаю, что снимать жилье — это нормально. Это не признак какого-то маргинальства или недостатка, как у нас принято думать. Я думаю, постепенно общество придет к нормальному отношению к здоровой мобильности людей.
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"Нас выставили на улицу сразу после того, как мы сделали ремонт". Исповедь квартирантов спустя 15 лет аренды жилья
К сожалению, снимать квартиру в Беларуси - это, порой, опасное приключение. Ты живешь в постоянном страхе за то, что тебя могут в любой момент выставить на улицу. Даже...
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