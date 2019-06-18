"Нас выставили на улицу сразу после того, как мы сделали ремонт". Исповедь квартирантов спустя 15 лет аренды жилья

«После ремонта в квартире нас попросили удалиться»

— Свою первую квартиру мы сняли на ул. Нестерова, в Заводском районе. Мы были молодые и неопытные, поэтому даже не задумывались ни о каком договоре аренды. Да и практики договоров как таковой в то время не было, — рассказала Екатерина (имя героини изменено по ее просьбе — прим. авт.) — Квартира была в откровенно плохом состоянии, и мы договорились с собственницей, что сделаем косметический ремонт. Однако далее ситуация развивалась классически — сразу после ремонта нас попросили удалиться. Причем на выселение дали всего 2 недели.

Я думаю, что хозяйка готовила эту квартиру на продажу и, чтобы у будущего объекта продажи был более-менее приличный вид, пустила туда студентов-квартирантов. Мы выступили в роли бесплатной рабочей силы, прожив там меньше месяца.

Далее Екатерине удалось арендовать квартиру в том же Заводском районе, по ул. Охотской. Она признается, что для жилья рассматривали именно этот район столицы, т.к. именно там были самые дешевые квартиры.

— На улице Охотской мы прожили около полугода, — вспоминает Екатерина. — В 2004 году, когда мы там жили, этот район нельзя было назвать благополучным. На улицах валялись использованные шприцы, в темное время суток ходить по району было страшновато. Однако мы тогда не слишком об этом задумывались — в 19-20 лет выбираешь жилье исключительно по критерию цены. Большего мы себе позволить не могли.

Всего в Минске Екатерина арендовала около 6 квартир. После приключений в Заводском районе наша героиня статьи со своим будущим мужем и его двумя друзьями стали снимать квартиру в Уручье. На этот раз это была трехкомнатная квартира, которую жильцы разделили на комнаты по принципу коммуналки.

— Это было в принципе нормально, просто в ванную комнату приходилось ходить по расписанию, — рассказала Екатерина. — Но квартира была, как сейчас принято говорить, — типичный «бабушатник»: убитая мебель на кухне, потертый линолеум, ковры на стенах. Но тогда мы тоже не сильно обращали на это внимание.

«Потенциальные покупатели квартиры могли прийти на осмотр во время обеда»

Из Минска Екатерина была вынуждена по работе переехать в Жодино.

— У меня было распределение на завод «БЕЛАЗ», — рассказала Екатерина. — Однако в Жодино с рынком аренды все обстояло намного хуже, чем в столице. Тем не менее, на удивление быстро нам удалось найти хорошую просторную квартиру в кирпичном доме. Прожить нам там пришлось лишь около года — собственница решила продавать квартиру. В этот раз мы также не заключили договор аренды.

Екатерина вспоминает, что хозяйка, как и положено, уведомила о своем намерении где-то за месяц до предполагаемой даты выселения. И все бы хорошо, но первые потенциальные покупатели на пороге квартиры появились практически сразу.

— Самое неприятное, что собственница водила потенциальных покупателей квартиры на осмотр в то время, когда мы еще там жили. Это, конечно, доставляло массу неудобств, ни о каком личном пространстве речь уже не шла. Хозяйка могла позвонить в любое время и сказать, что через 15 минут она зайдет «с людьми», и неважно, что ты делаешь в этот момент — ешь или отдыхаешь. Нужно было максимально быстро убрать и привести территорию в «товарный вид». Причем уже к этому времени в нашей семье появился ребенок, и представьте, как это было «весело».