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На открытие Европейских игр в Минск прилетят Медведев и Кадыров

19.06.2019 09:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На открытие II Европейских игр в Минск прилетят президенты Азербайджана, Грузии, Молдовы, Сербии, а также премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кроме того, на открытие прилетит Генеральный секретарь Центральной Европейской инициативы Роберта Антонионе, заместителя Генерального директора ЮНЕСКО, Генеральный директор Совета государств Балтийского моря Майра Мойра, а также более сорока глав Национальных олимпийских комитетов.

— II Европейские игры — важное мероприятие не только беспрецендентное и важно для страны, но и для европейского континента является важным спортивным форумом. Для нас большая честь, что ряд делегаций будет представлена на высшем уровне, — заявил Глаз. Он также рассказал, что сегодня в МИД пройдет брифинг для дипломатов о мероприятих во время Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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На игры также приедут президенты Азербайджана, Сербии, Молдовы и Грузии.
 
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