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Лукашенко передал Ас-Сиси в дорогу белорусскую черную икру, клубнику и хлеб
19.06.2019 09:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 июня завершился двухдневный визит в Беларусь президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси. В аэропорт его лично проводил президент Беларуси Александр Лукашенко,
Отмечается, что это «является знаком особого дружеского расположения и успешности прошедшего визита».
Перед отлетом Абделя Фаттаха аль-Сиси лидеры стран провели краткую беседу.
Президент Египта отметил гостеприимство, оказанное всей делегации на белорусской земле, а также тот факт, что, несмотря на раннее время, Александр Лукашенко принял решение лично проводить его в аэропорт: «Очень признателен за такой добрый жест. Хочу отдельно особо поблагодарить за ваше гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну».
«Переговоры, которые у нас состоялись, отражают, насколько большие перспективы есть для развития двусторонних отношений. Но еще более важно — показывают, насколько вы великий, харизматичный, прекрасный человек. Для меня всегда большая честь и радость с вами встречаться», — сказал Абдель Фаттах аль-Сиси.
«Я ничего чрезвычайного не совершил. Точно такое гостеприимство было по отношению ко мне в Египте, — сказал в свою очередь Александр Лукашенко. — Что касается такой рани, как вы сказали, то я человек деревенский. И я привык в 5 часов постоянно просыпаться и начинать рабочий день. Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы — друзья. И этим все сказано».
Александр Лукашенко также передал президенту Египта в дорогу гостинцы: черную икру белорусского производства, клубнику и хлеб.
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Президент Египта отметил гостеприимство, оказанное всей делегации на белорусской земле, а также тот факт, что, несмотря на ранее время, Александр Лукашенко принял...
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