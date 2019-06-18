Рынок посуточной аренды квартир в Минске вяло реагирует на приближение Европейских игр

Настроения рынка легче уловить, если проанализировать, когда цены в объявлениях переписывали, и в какую сторону. На графике ниже в динамике показана доля объявлений, где цены повысили или понизили, в % от их общего числа. Здесь уже заметны характерные всплески повышения цен.

Первый такой случай был в октябре-ноябре, второй в апреле и начале мая. Очевидно, что эти повышения носили сезонный характер и были связаны с новогодними и майскими праздниками, по окончании которых собственники уже снижали цены.

Последний всплеск датирован первой половиной июня и с большой долей вероятности вызван уже Европейскими играми. Активное повышение цен можно считать индикатором возросшего спроса, но не всё так однозначно. С одной стороны, доля повысивших цену оказалась даже выше, чем перед майскими праздниками. С другой — происходит это перед самым стартом игр, в то время как о наплыве туристов на новогодние и майские праздники можно было говорить ещё за 1,5-2 месяца.