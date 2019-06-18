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Рынок посуточной аренды квартир в Минске вяло реагирует на приближение Европейских игр
19.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы попытались найти признаки ажиотажа, проанализировав текущее состояние рынка посуточной аренды и его последние изменения.
С начала мая не прекращается рост числа объявлений о сдаче
Средний уровень цен в последнее время менялся крайне незначительно. Небольшое повышение в апреле и мае можно увидеть у 2- и 3-комнатных квартир, что касается «однушек», то $30 в сутки — это неизменный для последних месяцев уровень. Стоит отметить, что для оценки использовалась медиана цен в объявлениях (у половины объявлений цена выше данной отметки, у половины ниже). Медиана не самый чувствительный к колебаниям показатель, особенно если на рынке много объявлений с одинаковыми ценами.
Настроения рынка легче уловить, если проанализировать, когда цены в объявлениях переписывали, и в какую сторону. На графике ниже в динамике показана доля объявлений, где цены повысили или понизили, в % от их общего числа. Здесь уже заметны характерные всплески повышения цен.
Первый такой случай был в октябре-ноябре, второй в апреле и начале мая. Очевидно, что эти повышения носили сезонный характер и были связаны с новогодними и майскими праздниками, по окончании которых собственники уже снижали цены.
Последний всплеск датирован первой половиной июня и с большой долей вероятности вызван уже Европейскими играми. Активное повышение цен можно считать индикатором возросшего спроса, но не всё так однозначно. С одной стороны, доля повысивших цену оказалась даже выше, чем перед майскими праздниками. С другой — происходит это перед самым стартом игр, в то время как о наплыве туристов на новогодние и майские праздники можно было говорить ещё за 1,5-2 месяца.
Либо подготовительный период туристов сократился и решение о поездке на Европейские игры носит более спонтанный характер, либо за повышением цен не стоит реального роста спроса. Не исключено, что громкое спортивное событие просто дало повод некоторым собственникам поднять цены.
Пять лет назад поддерживать свою команду в Минск приехали толпы россиян, а также немало представителей других стран. Судя по сигналам, которые нам посылает рынок посуточной аренды, в этом году наплыв туристов окажется скромнее.
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