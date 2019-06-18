ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские оппозиционеры предостерегли президента Литвы от сотрудничества с «режимом». МИД ответил

19.06.2019 10:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидеры белорусской оппозиции — Станислав Шушкевич, Владимир Некляев, Николай Статкевич и Павел Северинец — обратились к новоизбранному президенту Литвы Гитанасу Науседе с предостережением насчет отношений Литвы с Беларусью. Об этом говорится в открытом письме к главе Литвы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В своем письме оппозиционеры отмечают, что честные и прозрачные выборы — залог необратимости демократических преобразований, которые произошли в Литве. Это, по мнению обратившихся, придает новые надежды и белорусским демократам, которые всегда с искренней заинтересованностью следят за тем, насколько успешно и уверенно развивается Литва — исторически близкий белорусам народ и государство.

«В Беларуси нет свободных выборов и нет свободы, но мы твердо верим, что день свободы наступит и для нас. Мы также твердо знаем, что действительно независимой Беларусь будет только после того, как станет демократическим государством, в которой выполняется права и покончено с беззаконием. Независимая, свободная и демократическая Беларусь — цель нашей политической борьбы. За достижение этой цели мы готовы платить высокую цену», — пишут в свое обращении оппозиционеры.

Они также отмечают, что понимают и поддерживают цель, продекларированную Науседой, о развитии добрососедских отношений с Беларусью и что не выступают за изоляцию страны.

«Однако сегодняшний режим не представляет Беларусь — и играть по его правилам нельзя. У режима совсем другие цели», — пишут лидеры оппозиции.

По их мнению «любые краткосрочные выгоды от сотрудничества с режимом», могут обернуться потерями международного авторитета для Литвы и лично для новоизбранного президента.

«А это, поверьте, является одной из целей режима и Кремля, что стоит за ним», — говорится в обращении.

Оппозиционеры также призывают Литву и дальше выступать против БелАЭС. И считают, что самой большой ошибкой будет изменение позиции Литвы по Островецкой АЭС.

Упоминают они в своем обращении и Договор о Союзном государстве. По их мнению он — прямая измена национальным интересам со стороны белорусского руководства.

«На самом же деле Лукашенко, который полностью зависит от руководства РФ, — гарант потери независимости Беларуси. Подписанное им соглашение о так называемом "Союзном государстве" с Россией — прямая измена национальным интересам. Через этот договор, цель которой, в конечном итоге — инкорпорация Беларуси в состав РФ, которая ради этого долгие годы финансировала режим, — Беларусь не развивалась и не развивается. Нет ни реальных экономических реформ, ни диалога с обществом. Лукашенко не борется за суверенитет страны, его беспокоит только суверенитет своей власти. Его единственная цель — сохранение комфортного для него и его режима нынешнего уровня зависимости», — говорится в письме.

Оппозиционеры также просят Науседу выступить гарантом «настоящего друга и партнера, который поддерживает и понимает белорусский народ».

На письмо отреагировал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он отметил, что в отношениях с Беларусью у Литвы «нет каких-либо иллюзий».


Линас Линкявичюс, фото: Reuters

«Ни для кого не секрет: мы помогаем оппозиции, все делается. Но у нас есть отношения с государством, которое является нашим соседом, с которым у нас одна из самых протяженных границ, внешняя граница ЕС, с которым ведется торговля, идет экспорт их товаров через наш порт. Так что нужно видеть не только электростанцию (строящуюся в Островце Белорусскую АЭС — ред.), нужно видеть в целом», — цитирует главу МИД Delfi.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станислав Шушкевич, Владимир Некляев, Николай Статкевич и Павел Северинец также призвали Литву и дальше выступать против БелАЭС. И считают, что самой большой...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси завершается первый укос трав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика