Белорусские оппозиционеры предостерегли президента Литвы от сотрудничества с «режимом». МИД ответил

Источник материала: Tut.by

Лидеры белорусской оппозиции — Станислав Шушкевич, Владимир Некляев, Николай Статкевич и Павел Северинец — обратились к новоизбранному президенту Литвы Гитанасу Науседе с предостережением насчет отношений Литвы с Беларусью. Об этом говорится в открытом письме к главе Литвы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В своем письме оппозиционеры отмечают, что честные и прозрачные выборы — залог необратимости демократических преобразований, которые произошли в Литве. Это, по мнению обратившихся, придает новые надежды и белорусским демократам, которые всегда с искренней заинтересованностью следят за тем, насколько успешно и уверенно развивается Литва — исторически близкий белорусам народ и государство.

«В Беларуси нет свободных выборов и нет свободы, но мы твердо верим, что день свободы наступит и для нас. Мы также твердо знаем, что действительно независимой Беларусь будет только после того, как станет демократическим государством, в которой выполняется права и покончено с беззаконием. Независимая, свободная и демократическая Беларусь — цель нашей политической борьбы. За достижение этой цели мы готовы платить высокую цену», — пишут в свое обращении оппозиционеры.

Они также отмечают, что понимают и поддерживают цель, продекларированную Науседой, о развитии добрососедских отношений с Беларусью и что не выступают за изоляцию страны.

«Однако сегодняшний режим не представляет Беларусь — и играть по его правилам нельзя. У режима совсем другие цели», — пишут лидеры оппозиции.

По их мнению «любые краткосрочные выгоды от сотрудничества с режимом», могут обернуться потерями международного авторитета для Литвы и лично для новоизбранного президента.

«А это, поверьте, является одной из целей режима и Кремля, что стоит за ним», — говорится в обращении.

Оппозиционеры также призывают Литву и дальше выступать против БелАЭС. И считают, что самой большой ошибкой будет изменение позиции Литвы по Островецкой АЭС.

Упоминают они в своем обращении и Договор о Союзном государстве. По их мнению он — прямая измена национальным интересам со стороны белорусского руководства.

«На самом же деле Лукашенко, который полностью зависит от руководства РФ, — гарант потери независимости Беларуси. Подписанное им соглашение о так называемом "Союзном государстве" с Россией — прямая измена национальным интересам. Через этот договор, цель которой, в конечном итоге — инкорпорация Беларуси в состав РФ, которая ради этого долгие годы финансировала режим, — Беларусь не развивалась и не развивается. Нет ни реальных экономических реформ, ни диалога с обществом. Лукашенко не борется за суверенитет страны, его беспокоит только суверенитет своей власти. Его единственная цель — сохранение комфортного для него и его режима нынешнего уровня зависимости», — говорится в письме.

Оппозиционеры также просят Науседу выступить гарантом «настоящего друга и партнера, который поддерживает и понимает белорусский народ».

На письмо отреагировал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он отметил, что в отношениях с Беларусью у Литвы «нет каких-либо иллюзий».



Линас Линкявичюс, фото: Reuters

«Ни для кого не секрет: мы помогаем оппозиции, все делается. Но у нас есть отношения с государством, которое является нашим соседом, с которым у нас одна из самых протяженных границ, внешняя граница ЕС, с которым ведется торговля, идет экспорт их товаров через наш порт. Так что нужно видеть не только электростанцию (строящуюся в Островце Белорусскую АЭС — ред.), нужно видеть в целом», — цитирует главу МИД Delfi .