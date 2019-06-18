В Беларуси завершается первый укос трав

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На 18 июня в хозяйствах травы скошены более чем на 1 200 тыс. га, что составляет 91% от плана. При этом уже завершили первый укос аграрии Брестской и Минской областей. Со дня на день завершат его и хозяйства Могилевской, а также Гомельской областей, в которых травы скошены на 99,8% и 98,7% площадей соответственно. По данным Минсельхозпрода, на сегодня заготовлено свыше 1 748 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего же в этом году их планируется заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 5,6 ц кормовых единиц. Согласно оперативным данным, белорусские аграрии заготовили более 5 570 тыс. т сенажа (почти 43% к плану), свыше 275 тыс. т сена (29%), около 263 тыс. т силоса (1,4%).