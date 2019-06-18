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Бортпроводники Belavia сменили форму на спортивные костюмы

19.06.2019 11:08 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бортпроводники «Белавиа» переоденутся в форму спортивного стиля, чтобы встретить гостей и участников II Европейских игр, которые прилетят в Минск 19 июня рейсами из Лондона, Парижа и Рима.

Проект реализован исключительно при поддержке отечественных производителей: дизайн формы разработан собственными силами команды Mark Formelle – одного из самых узнаваемых белорусских брендов одежды, а модную обувь летному составу предоставила «Лидская обувная фабрика» – модель разработана на основе популярной коллекции спортивной обуви с двумя полосками по бокам.

Рейсами авиакомпании «Белавиа» будут доставлены более 2500 участников и болельщиков II Европейских игр. В атмосферу праздника и радушия гости страны окунутся уже на борту самолета, где их встретят бортпроводники в спортивной одежде с оригинальным принтом, акцент в котором сделан на географическом положении Республики Беларусь.

«Наша авиакомпания не могла остаться в стороне от события мирового масштаба, и мы решили с помощью этого проекта задать настроение спортсменам, членам сборных, болельщикам, а также другим участником Европейских игр уже с первых минут путешествия в Беларусь. Надеемся, что этот проект поможет нашим гостям проникнуться атмосферой всеобщего спортивного праздника, которым следующие несколько дней будет жить наша страна!» – рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

В целом на проект – от проработки концепции до получения образцов – ушло менее 4 недель. По спецзаказу было изготовлено 9 мужских и 9 женских костюмов. В продаже в ограниченном количестве можно будет приобрести специально разработанные майки, графически подсказывающие, где находится Беларусь.

«Мы рады такой коллаборации с “Белавиа”, ведь подобные проекты имеют важную социальную составляющую. Мы рассказываем о нашей стране, ее дружелюбности, открытости и готовности встретить дорогих гостей из других стран. Также мы сами становимся опытнее и профессиональнее, что положительно влияет и на остальные наших проекты и коллекции», – подчеркнула совладелец Mark Formelle Светлана Сипарова.

Бортпроводники «Белавиа» приняли участие в фотосессии, демонстрирующей, что прекрасное путешествие в нашу страну начинается с первого шага в салон самолета. За фразой «Мы рады приветствовать вас на борту “Белавиа”» слышится: «Добро пожаловать на борт Беларусь – этот визит будет для вас незабываемым. У нас здорово!»

 
Теги: Минск
 
 
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Бортпроводники «Белавиа» переоденутся в форму спортивного стиля, чтобы встретить гостей и участников II Европейских игр, которые прилетят в Минск 19 июня рейсами из...
 
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