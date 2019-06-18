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Продают арестованные акции «БПС-Сбербанк» и Волковысского мясокомбината

19.06.2019 11:06 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственный комитет по имуществу выставит на продажу на Белорусской валютно-фондовой биржи арестованные акции трех открытых акционерных обществ.

Продажи начнутся 24 июля и завершатся 18 декабря, они будут проходить в режиме «дискретный аукцион» еженедельно по средам, сообщила пресс-служба Госкомимущества.

Будут выставлены акции:

ОАО «БПС-Сбербанк». Количество акций - 3601 штука (0,0002% уставного фонда). Начальная цена одной акции – 0,48 рубля, пакета акций — 1728,48 рубля;

ОАО «Волковысский мясокомбинат». Количество акций - 16 штук (0,003% уставного фонда). Начальная цена одной акции - 192,95 рубля, пакета акций — 3087,2 рубля.

ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод». Количество акций – 15 тыс штук (27,28% уставного фонда). Начальная цена одной акции - 61,16 бел руб, пакета акций — 917,4 тыс рублей.

Напомним, что в мае был подписан указ № 169 «О распоряжении государственным имуществом», который упрощает покупку и аренду объектов на территории страны. Целью принятия документа является активизация процесса вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.

 
 
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Государственный комитет по имуществу выставит на продажу на Белорусской валютно-фондовой биржи арестованные акции трех открытых акционерных обществ.
 
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