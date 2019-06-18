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Эйсмонт: Кочанова звонила участнице Pussy Riot Ольге Курачевой, претензий к девушкам у Беларуси нет
19.06.2019 12:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С участниц группы Pussy Riot Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной снят запрет на въезд в Беларусь. Об этом TUT.BY рассказал глава Департамента гражданства и миграции Алексей Бегун. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт подтвердила, что с девушками связывалась глава Администрации президента Наталья Кочанова.
В понедельник, 17 июня две участницы Pussy Riot Ольга Курачева и Вероника Никульшина летели в Киев с пересадкой в Минске. В белорусском аэропорту они
Буквально на следующий день Курачевой позвонила глава Администрации президента Наталья Кочанова.
— Глава Администрации, действительно, по поручению президента связывалась накануне с Ольгой Курачевой. Главное, что было отмечено в разговоре — это то, что ни вопросов, ни претензий к данным девушкам у Беларуси нет, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Глава Департамента гражданства и миграции Алексей Бегун рассказал TUT.BY, что запрет снят с сегодняшнего дня, с 19 июня, это решение МВД.
— А на каком основании запрет ввели?
— Ну, они же себя проявили на Чемпионате мира по футболу в 2018 году [в России]. И в целях профилактики, чтобы у нас не повторилась подобная история, запрет был введен.
— Так почему запрет сняли? Решили, что они исправились?
— Потому что нашли понимание, что этого не повторится. Понимание нашли в индивидуальном порядке: с ними связались сотрудники МВД, — пояснил Бегун.
Напомним, во время финала ЧМ-2018 активисты группы Pussy Riot, в числе которых были Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева
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С участниц группы Pussy Riot Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной снят запрет на въезд в Беларусь.
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