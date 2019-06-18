Эйсмонт: Кочанова звонила участнице Pussy Riot Ольге Курачевой, претензий к девушкам у Беларуси нет

Источник материала: Tut.by

С участниц группы Pussy Riot Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной снят запрет на въезд в Беларусь. Об этом TUT.BY рассказал глава Департамента гражданства и миграции Алексей Бегун. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт подтвердила, что с девушками связывалась глава Администрации президента Наталья Кочанова.



Во время финала ЧМ-2018 активисты группы Pussy Riot, в числе которых были Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева выбежали на поле «Лужников» с акцией «Милиционер вступает в игру».Фото: Reuters

В понедельник, 17 июня две участницы Pussy Riot Ольга Курачева и Вероника Никульшина летели в Киев с пересадкой в Минске. В белорусском аэропорту они узнали , что им запрещен въезд в Беларусь до мая 2020 года. На рейс в Киев девушек пропустили.

Буквально на следующий день Курачевой позвонила глава Администрации президента Наталья Кочанова.

— Глава Администрации, действительно, по поручению президента связывалась накануне с Ольгой Курачевой. Главное, что было отмечено в разговоре — это то, что ни вопросов, ни претензий к данным девушкам у Беларуси нет, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Глава Департамента гражданства и миграции Алексей Бегун рассказал TUT.BY, что запрет снят с сегодняшнего дня, с 19 июня, это решение МВД.

— А на каком основании запрет ввели?

— Ну, они же себя проявили на Чемпионате мира по футболу в 2018 году [в России]. И в целях профилактики, чтобы у нас не повторилась подобная история, запрет был введен.

— Так почему запрет сняли? Решили, что они исправились?

— Потому что нашли понимание, что этого не повторится. Понимание нашли в индивидуальном порядке: с ними связались сотрудники МВД, — пояснил Бегун.

Напомним, во время финала ЧМ-2018 активисты группы Pussy Riot, в числе которых были Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева выбежали на поле «Лужников» с акцией «Милиционер вступает в игру». Участники были задержаны и по суду получили 15 суток ареста.