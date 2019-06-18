Священнику Белорусской автокефальной православной церкви дали штраф за участие в Чернобыльском шляхе

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Минска оштрафовал священника неканонической Белорусской автокефальной православной церкви отца Викентия (Виктор Ковальков) на 15 базовых величин (382,5 рубля) за участие в несанкционированном властями «Чернобыльском шляхе» 26 апреля.



Отец Викентий на «Чернобыльском шляхе». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщил отец Викентий БелаПАН, суд признал его виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Священник отметил, что он оштрафован за участие в сборе перед шествием у академии наук в Минске.

Ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводят в Минске «Чернобыльский шлях» — шествие в центре города, которое завершается митингом либо возложением цветов к Чернобыльской часовне (в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших»). Исключением стали 2011 год, когда власти запретили шествие, а также текущий, когда организаторы «Чернобыльского шляха» сами отказались от проведения уличной демонстрации из-за условий, выдвинутых Мингорисполкомом. Городские власти потребовали оплатить услуги милиции по охране общественного порядка — 5.737 рублей. В связи с отсутствием средств оргкомитет решил отозвать заявку на проведение акции.

Несмотря на это, вечером 26 апреля у здания президиума Национальной академии наук собралось около 30 человек, в том числе некоторые представители оргкомитета «Чернобыльского шляха». Они прошли по улицам Сурганова и Орловской в парк Дружбы Народов, где возложили цветы к памятнику жертвам Чернобыля около храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».

После шествия более десятка активистов и политиков были оштрафованы , в том числе сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова, зампредседателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, экономист Сергей Чалый, рекламист Юлия Ляшкевич.