Минск с регионами получил почти 400 новых автобусов МАЗ с кондиционерами

МАЗ поставил 375 автобусов ко II Европейским играм: 300 единиц закупил Минск, остальные – области. Все оснащены кондиционерами. Об этом рассказал коммерческий директор ОАО «МАЗ» Геннадий Скитов во время эстафеты «Пламя мира», которая прошла по территории завода.

«Всего мы поставили к II Европейским играм порядка 380 автобусов. Была задача сделать это до конца мая, и мы с ней благополучно справились», – заверил Геннадий Скитов. Поставки затронули четыре модели: большие городские автобусы МАЗ 203069 и МАЗ 107485, низкопольные «гармошки» МАЗ 215069 и туристические МАЗ 251069.

Кроме того, МАЗ специально к Играм сформировал сервисные бригады, которые будут круглосуточно работать в автобусных парках. Специалисты быстро окажут техническую и конструкторскую поддержку, если она понадобится.

Город новыми автобусами остался доволен. Часть из них будут обслуживать спортсменов, остальные – развозить болельщиков и других пассажиров.

«По автобусам, которые мы получили, пока нареканий нет – всё замечательно. Очень рассчитываем, что точно также будет и во время II Европейских игр. Автобусы успешно прошли обкатку, кое-что мы добавили: в частности, 100 автобусов, которые будут обслуживать спортсменов, дооснастили шторками, чтобы было уютнее и комфортнее», – рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

В планах – продолжить закупки пассажирской автотехники на конкурсной основе. «Мы знаем, что те же троллейбусы выпускает не только Минский автомобильный завод, но и Белкоммунмаш. И порой они даже чередуются. Наша задача – получить наилучшее качество по наименьшей цене и с наибольшим ресурсом, – признался заместитель мэра. – Потому что можно взять вроде как недорогой товар, но дорого платить за его обслуживание. Поэтому, взяв, к примеру, троллейбус, у которого малый запас автономного хода, можно потом переплатить».

Эстафета «Пламя мира» прошла по территории Минского автомобильного завода. Среди факелоносцев – заместитель мэра Александр Дорохович и руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович. Последний пробежал по заводским улицам и пересек главный сборочный конвейер. Вдоль маршрута длиной 1500 метров была организована выставка автомобильных новинок.

МАЗ поддержит спортивный мультифорум и другими способами. Так, профсоюз приобрел около 700 билетов для своих работников. В дни проведения II Европейских игр они смогут взять отгулы и посетить соревнования.

«В этом году МАЗу исполняется 75 лет. Это знаменательная дата. Будем болеть за наших спортсменов. Надеюсь, что они не подведут нас, а мы постараемся не подвести их. Почетно, что именно на Минском автомобильном заводе завершилась эстафета в Заводском районе Минска», – подытожил коммерческий директор Геннадий Скитов.