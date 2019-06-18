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Какие окна поставить на даче

19.06.2019 15:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Загородные дома строятся с учетом индивидуальных запросов, поэтому и окна в них часто нужны нестандартные. На даче делают панорамное остекление веранд и мансард с открытыми системами проветривания. Особенности каждого дома диктуют свои правила.

На верхнем этаже окна могут быть округлые, овальные, треугольные, для их установки потребуются специальные методы изготовления. Чтобы поставить оптимально подходящие для дома окна, хозяева вызывают на место замерщиков, с которыми можно обсудить возникшие вопросы.

Если дача используется только в теплое время года, можно поставить экономный вариант – однокамерные окна. Двухкамерные стеклопакеты обеспечат тепло в доме зимой. Специалисты советуют ставить на даче пластиковые окна.

Достоинства

  • Пластиковые окна не требуют постоянного тщательного ухода, их не нужно красить, чинить. Разве что помыть к лету.
  • Оформление под дерево или цвет дома сделать легче, чем в других видах окон.
  • В пластиковые окна можно поставить противовандальное стекло, которое сложно разбить или открыть снаружи.
  • Можно заказать различную толщину стенок профиля, разное количество камер.
  • Пластиковые окна долговечны, надежны, привлекательны по виду. Потребители хвалят их за хорошую звукоизоляцию и сохранение тепла.
  • На даче пластиковые окна подойдут и для остекления зимнего сада, где необходима раздвижная система и высокие противоударные характеристики.

Какая подойдет фурнитура

Где бы не устанавливались окна ПВХ, фурнитура должна быть качественной. Но для загородного дома стоит выбрать оборудование повышенной надежности. Если хозяева не бывают там долгое время, лучше перестраховаться и поставить дополнительные цапфы для защиты от взлома. К слову, у крепежных элементов может быть 6 уровней защиты.

Статья написана по материалам сайта: https://babushkini-okna.by/.

 
 
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Загородные дома строятся с учетом индивидуальных запросов, поэтому и окна в них часто нужны нестандартные. На даче делают панорамное остекление веранд и мансард с...
 
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