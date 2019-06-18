Власти выставили на продажу «Купалинку», отметившую 50-летний юбилей

Источник материала: Tut.by

Госкомимущество объявило о проведении работ по продаже 84% акций ОАО «Купалинка», принадлежащих Республике Беларусь. Стоимость госпакета не указывается. Будет объявлен конкурс. Потенциальному покупателю необходимо выполнить определенные обязательства.





Инвестор обязан в течение трех лет внести в уставный фонд «Купалинки» не менее 10 млн рублей на пополнение оборотных средств и модернизацию производства. При этом нужно обеспечить экспорт продукции за 2021 год в объеме не менее 3 млн долларов.

Кроме того, следует создать не менее 40 новых рабочих мест, обеспечить среднюю зарплату не ниже ее уровня у работников легпрома, сохранить торговую марку «КУПАЛИНКА» и виды производственной деятельности. Рост объемов производства в денежном выражении за три года должен быть не менее 20%.

«Купалинка» базируется в Солигорске и занимаемся производством бельевого и верхнего трикотажа для взрослых и детей. 6 июня фабрика отметила 50-летний юбилей.

Выручка «Купалинки» за 2018 год выросла с 15,7 млн до 17,6 млн рублей. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 402 тысяч рублей. Долгосрочные обязательстве — 2,3 млн рублей. Среднесписочная численность работающих человек — 732.