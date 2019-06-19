Кучма в Минске озвучил условия снятия блокады с Донбасса

Источник материала: Tut.by

Решение Украины о введении экономической блокады Донбасса может быть пересмотрено только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле». Об этом заявил Леонид Кучма по итогам заседания контактной группы в среду в Минске.

«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР)», — процитировала на своей странице в Facebook Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Кучма также отметил, что работа в контактной группе «должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности».

В среду в Минске участникам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не удалось договориться о «хлебном» (на время уборки урожая) перемирии и разведении сил и средств в районе поселка Станица Луганская.

«Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом „хлебном“ перемирии, они, к сожалению, сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления. Это перемирие совместно с широкой противоминной деятельностью необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта. Перемирие также необходимо детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети, с моей точки зрения, имеют право на каникулы без страха», — цитирует спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика БелаПАН .

Дипломат выразил надежду, что сторонам удастся договориться по этим двум позициям к следующему раунду переговоров, который пройдет 2 июля.

Предложение прекратить блокаду самопровозглашенных республик Леонид Кучма озвучил в Минске 6 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал это предательством и потребовал от Администрации президента Владимира Зеленского «дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы».