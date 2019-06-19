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Кучма в Минске озвучил условия снятия блокады с Донбасса
20.06.2019 00:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Решение Украины о введении экономической блокады Донбасса может быть пересмотрено только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле». Об этом заявил Леонид Кучма по итогам заседания контактной группы в среду в Минске.
«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР)», — процитировала на своей странице в
Кучма также отметил, что работа в контактной группе «должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности».
В среду в Минске участникам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не удалось договориться о «хлебном» (на время уборки урожая) перемирии и разведении сил и средств в районе поселка Станица Луганская.
«Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом „хлебном“ перемирии, они, к сожалению, сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления. Это перемирие совместно с широкой противоминной деятельностью необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта. Перемирие также необходимо детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети, с моей точки зрения, имеют право на каникулы без страха», — цитирует спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика
Дипломат выразил надежду, что сторонам удастся договориться по этим двум позициям к следующему раунду переговоров, который пройдет 2 июля.
Предложение прекратить блокаду самопровозглашенных республик Леонид Кучма озвучил в Минске 6 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко
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Кучма также отметил, что работа в контактной группе «должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе...
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