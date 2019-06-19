Во сколько Беларуси обойдутся Европейские игры?

Источник материала: Tut.by

Завтра в Минске откроются II Европейские игры. В медиапространстве раздаются противоречивые оценки по поводу этих международных соревнований, начало которым было положено 4 года назад в Баку. Их бюджет составил 1,12 млрд долларов. Одна только церемония открытия, хедлайнером которой стала известная певица Леди Гага, обошлась в 100 млн долларов. Во что выльются Беларуси II Европейские игры?





Вскоре после того как осенью 2016 года Беларусь получила право провести II Европейских игры, Александр Лукашенко заявил , что надо будет затратить на подготовку и проведение соревнований «где-то под 50 млн долларов». «Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут», — сказал Лукашенко.

Но в феврале 2019 года выяснилось, что европейцы не сильно помогли. «По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены», — сказал премьер-министр Сергей Румас на встрече с президентом ЕОК Янезом Кочиянчичем.

Основные расходы

Кто значится спонсорами предстоящего мультиспортивного форума? Премиум-партнер — «Беларуськалий», национальные партнеры — «Белтелеком», Беларусбанк, «Белшина», МТЗ, МТС, «Криница», Минский часовой завод «Луч». Официальные поставщики — «Велком», «Евроторг», «Слодыч», Приорбанк, «Топтышка», «Деловая сеть» и другие. Поддержку оказали китайская СИТИК, производители напитков «Кока-Кола» и «Минская-4», презервативов «Индиго», школа иностранных языков «Стримлайн», «Агат», «Софтклуб», говорится на сайте Игр.





— Коммерческие структуры сбросились по «копеечке». Это относительно небольшие деньги, — сказал источник, знакомый с ходом финансирования Европейских игр. — Хотя смотря как считать и что учитывать. Только живые деньги? А если поставляли продукцию? А если благодаря «входу» [на Игры] коммерсанты станут больше зарабатывать, то это надо трактовать как инвестиции или [безвозмездную] помощь? Но никто никого не наклонял. Наши социально ответственные компании за рекламу и «плюсик в карму» выделили средства или предоставили услуги. Основная же затратная часть легла на госказну. Требование главы государства было простое — [провести Игры] душевно и бюджетно.

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Специально для организации форума был создан фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Согласно официальным данным, в августе прошлого года из резервного фонда президента на Европейские игры выделили 77 млн рублей. В бюджете на 2019 год на проведение соревнований было заложено 153 млн рублей. Допсредства из бюджета Минска — около 15 млн рублей — направлялись на подготовку города к соревнованиям.

«Была утверждена смета [на Игры]. Сейчас идем с экономией, но еще не все расходы отражены. Но за ее пределы [точно] не выйдем», — говорит источник, близкий к оргкомитету проведения форума. По его словам, использовались разные источники финансирования: «и кредиты на объекты, и бюджет, и спонсоры, и доходы [фонда] от собственной деятельности».

На спортивную инфраструктуру властям сильно тратиться не пришлось. Минск подбирал виды спорта, исходя в том числе из наличия спортивных объектов. Европейские игры пройдут на 12 аренах. На некоторых из них (как, например, тир имени Тимошенко в Уручье) провели реконструкцию. Были также закуплены новый инвентарь и оборудование (в частности, 1,6 млн долларов было зарезервировано под оборудование для гимнастических залов, еще 250 тыс. — на борцовский помост и ковры).





В Студенческой деревне пришлось сооружать вместительную столовую для спортсменов . За основу взяли действующий крытый каток и к нему добавили два павильона на две тысячи человек. Согласно тендерным документам, их строительство оценивалось в 5,58 млн рублей. Еще примерно в такую же сумму выходила закупка подручной техники для столовой, начиная со столов-стульев и заканчивая линией раздачи блюд.



Фото: Сергей Пожога, агентство «Минск-Новости»

Не нужно было особо раскошеливаться и на жилье для участников Игр. К чемпионату мира — 2014 по хоккею столица уже приросла отелями. Большинство спортсменов будет жить в Студенческой деревне, в которой специально навели марафет, выселив студентов.

Весомые траты (более 77 млн рублей) пришлись на создание информационно-технологической инфраструктуры Европейских игр. «Белтелеком» и частные операторы-провайдеры провели модернизацию сетей, чтобы обеспечить высокое качество связи и бесперебойный доступ в интернет на аренах и других объектах (гостиницы, общежития, вокзалы, торговые центры). Основным разработчиком платформы управления Играми стала ИТ-компания «Синезис». Были созданы официальный сайт и модули по аккредитации, размещению и передвижению участников соревнований.

«Белтелерадиокомпания» специально для Европейских игр закупила 4 передвижные телестанции (ПТС) и студиокомплексы стоимость около 30 млн евро. Из них 23,3 млн евро — это кредит Банка развития, на его погашение выделят деньги из бюджета.

На церемонию открытия и закрытия Игр потратят 25 млн рублей. Тендер выиграла российская компания «Арт Сити-5» композитора и продюсера Игоря Крутого. Он привезет звезду мировой оперной сцены Анну Нетребко, которая выступит на стадионе «Динамо» в день открытия Игр, 21 июня.





Оплата торжественного ужина в честь открытия форума должна происходить в пределах бюджетных средств из расчета не более 191 рубля 25 копеек на одного человека, следует из постановления Совмина № 330 от 24 мая.

На волонтеров планировалось потратить около 2 млн рублей: из них 1,5 млн — на экипировку, 150 тыс. — на обучение, а еще 300 тыс. — на производство обучающих материалов.

Справедливости ради надо сказать, что некоторые объекты и техника продолжат функционировать и после Европейских игр. Как, например, передвижные телестанции или павильоны столовой, которые, как ожидается, станут универсальным спортзалом. «Перед Европейскими играми городской транспорт и дороги обновили. Мы все после 10 дней соревнований этим продолжим пользоваться. Поэтому как тут правильно подсчитать, сколько денег было потрачено специально на Европейские игры?» — задается вопросом источник, близкий к фонду «Дирекция II Европейских игр 2019 года». «Хотя для придания цифрам весомости можно, как это делают некоторые телеграм-каналы, включить еще и стоимость реконструкции стадиона «Динамо», — иронично добавляет он.





Что останется столице после Европейских игр?

По предварительным оценкам, расходы на Европейские игры могут превысить 150 млн долларов. Но официально узнать сумму затрат не удалось.

Удастся ли отбить затраты?

Власти, заполучив права на проведение Игр, надеялись таким образом прорекламировать Беларусь и заработать на иностранных туристах. Оправдаются ли их ожидания, пока сказать сложно. Но то, что стоит задача подсчитать доходы, — это факт. Национальный банк уже попросил коммерческие банки оценить расходы иностранных туристов во время Европейских игр.





Основные доходы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» — это продажа телеправ, билетов и лицензий на выпуск сувенирной продукции с символикой соревнований. Как правило, телеправа — их бóльшая часть. Беларусь заключила контракт на организацию трансляций и продажу телевизионных прав за рубежом с испанским медиахолдингом International Sports Broadcasting. «Белтелерадиокомпания» выступает субподрядчиком по оказанию технических услуг при организации трансляций. Стоимость контракта не раскрывается.





В целях привлечения внимания к соревнованиям дирекция фонда провела довольно крупную, по белорусским меркам, рекламную кампанию. Например, информация распространялась по дипломатическим каналам, показаны ролики на Euronews , отмечает информированный собеседник. Впрочем, больше всего об Европейских играх информации в государственных СМИ. «Это вполне логично, учитывая, что львиная доля зрителей — это белорусские болельщики», — сказал собеседник и заверил, что «принудительного заполнения арен не будет». «Если предприятия выкупают билеты и раздают их своим сотрудникам, то это нельзя трактовать, что людей сгоняют из-под палки», — считает он.

По последним данным организаторов, продано 160 тысяч билетов из 250 тысяч возможных. Но из них иностранные туристы купили уже 20 тыс. квитков. Ранее организаторы говорили , что ждут не менее 30 тысяч болельщиков из-за рубежа.

Европейские игры — это достаточно новые соревнования. Еще не так хорошо раскрученные, как Олимпиада или чемпионат Европы по футболу. Кроме того, в программе Европейских игр отсутствует ряд популярных и массовых видов спорта. С другой стороны, и уровень затрат на их проведение был бы выше. Ну и мало звезд спорта приедет в Беларусь. Данные факторы не позволяют привлечь большое количество зрителей из-за границы.

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«Плюшки» для иностранцев

Сколько иностранцы готовы потратить в Беларуси — сказать сложно. Но им уже предоставили ряд бонусов. С 10 июня по 10 июля для болельщиков действует безвизовый режим. Европейские игры временно «упразднили» для иностранцев плату за дороги в Беларуси. Болельщиков будут бесплатно доставлять и на некоторые соревнования, например на греблю в Заславль.





Много иностранных гостей и среди официальных участников. Всего ожидается, что в Играх примут участие более 18 тысяч аккредитованных спортсменов, судей, представителей национальных олимпийских комитетов и СМИ, высокопоставленных гостей. Все они будут курсировать без оплаты проезда в общественном транспорте.

Проживать и питаться иностранные участники соревнований также будут за счет принимающей стороны. Правительство вышеупомянутым постановлением даже установило соответствующие лимиты.

Суточные для международных судей, технических делегатов и офицеров по допинг-контролю будут эквиваленты от 50 до 100 евро. Они будут жить в трех- и четырехзвездочных отелях. Лимит для судей установлен в размере 375 рублей в сутки, офицеров — 175 рублей.

VIP-гостей будут селить в номера стоимостью до 625 рублей. Им также полагаются сувениры на уровне 60 базовых величин (1530 рублей). Спортивные делегации национальных олимпийских комитетов стран-участниц, белорусские и международные судьи, представители СМИ и персонал допинг-контроля получат комплекты сувениров, которые будут не дороже 5 базовых (127,5 рубля).

Расходы на белорусских судей и обслуживающий персонал на порядок меньше.





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