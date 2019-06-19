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Минфин Беларуси: ситуация с некачественной российской нефтью рисков для бюджета не создает

20.06.2019 10:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минфин Беларуси: ситуация с некачественной российской нефтью рисков для бюджета не создает
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с некачественной российской нефтью рисков для бюджета не создает, заявил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если рассматривать в целом исполнение доходной части бюджета, то сегодня доходы формируются в полном соответствии с годовым планом. И какого-то отставания в поступлении бюджетных средств нет, то есть рисков для бюджета эта ситуация, которая сложилась в нефтяном секторе, не создает, - отметил Максим Ермолович. - Есть четкое понимание того, что в целом за год мы выходим на плановый объем доходов, может, даже удастся сформировать доходы с некоторым приростом по отношению к плану".

Фактические потери от сложившейся ситуации с поставками некачественной нефти оценят по итогам работы нефтяного сектора за год в зависимости от того, будут восстановлены объемы переработки или нет.

"У нас есть четкое понимание того, что технологически эти объемы могут быть восстановлены в полном соответствии с первоначальным планом. Это означает, что потерь доходов в целом по году не будет", - добавил министр.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с некачественной российской нефтью рисков для бюджета не создает, заявил сегодня журналистам министр финансов Максим...
 
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