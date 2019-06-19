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«МАЗ ставил движок Mercedes, но от этого не стал «мерседесом». Репортаж с Минского моторного завода
20.06.2019 10:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Длительное время Минский моторный завод (ММЗ) избегал публичности в силу своей специфики работы. Ситуация изменилась несколько лет назад. Компания стала регулярно отчитываться о проделанной работе, проводить пресс-конференции и дни открытых дверей. Недавно корреспондентам TUT.BY удалось посетить научно-технический центр и основной производственный конвейер моторного завода и задать злободневные вопросы руководителям госкомпании.
«Чтобы они молоко из сосочки не сосали»
«Минский моторный завод» создан в 1963 году, преобразован в ОАО в конце 2008 году, все акции принадлежат государству. Выпускает более 40 модификаций трех, четырех, шести и восьмицилиндровых дизельных двигателей мощностью от 20 до 450 лошадиных сил для автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов, дорожных и других специальных машин, а также промышленных установок.
В настоящее время ММЗ является управляющей компаний холдинга, в состав которого также входят Гомельский завод пусковых двигателей, Житковичский моторостроительный завод, филиал в Столбцах, Лидский литейно-механический завод и Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования в Минске. Как признаются на ММЗ, данные предприятия по разным причинам оказались в холдинге: кто-то по инициативе самого моторного завода, а кто-то с использованием административного ресурса.
— Есть холдинги, где головная компания за всех все платит: зарплату, энергетику и так далее. А вы чего? Мы вот тут, при вас. Мы стараемся такого не делать, — рассказывает технический директор-заместитель гендиректор по развитию Минского моторного завода Игорь Анушкевич. — Перед всеми предприятиями стоит задача увеличения доли экспорта. Для того, чтобы они молоко из сосочки не сосали, а самостоятельно стояли на ногах.
Согласно официальной отчетности, в 2018 году ММЗ увеличил выручку на 18,1% до 308,5 млн рублей. Однако чистая прибыль по сравнению с 2017 годом немного сократилась: с 29,9 млн до 28,2 млн рублей. Краткосрочная дебиторская задолженность составляла 56 млн рублей, кредиторская задолженность — 65,6 млн. Несколько сократилась количество персонала — с 4275 до 4196 человек. Средняя зарплата на предприятии за апрель составила 1115 рублей.
До конца текущего года ММЗ планирует завершить реализацию второй очереди своего самого крупного инвестпроекта в Столбцах. Несколько лет назад там было начато производство высокоточного и высокопрочного чугунного литья.
— Все считают, что литейное производство — это что-то грязное, ненужное, и как-то без этого можно, наверное, обойтись. Но любая машина начинается с заготовок, с литья. К сожалению, долгое время этому не уделяли должного внимания, — отмечает Анушкевич. — Сейчас столбцовский филиал полностью обеспечивает все моторы гильзой блока цилиндров. А это и импортозамещение, и новая технология, и создание коллектива (сейчас в районном центре трудится 1100 человек).
Во-вторых, все те производства (прессовое, гальваника, термичное), которым не давали развития в Минске, перебросили в Столбцы. Мы здесь освободили площади и создали производство шестицилиндрового мотора.
В советские времена ММЗ делал очень много двигателей. В год выпуск доходил до 100 тысяч моторов. В прошлом году столичный завод продал более 44 тысяч силовых агрегатов. Основными рынками сбыта являются Беларусь, Россия и Украина. Более 800 экземпляров было экспортировано в Литву, Польшу, Германию, Венгрию и Кубу.
«Как можно обижаться на девушку, которая ходит то к одному, то к другому?»
Впрочем, внутренний рынок у ММЗ является доминирующим. Достаточно сказать, что более 32 тысяч двигателей было поставлено Минскому тракторному заводу. Учитывая, что МТЗ
— Всегда, когда есть какая-то зависимость, это вызывает беспокойство, — соглашается технический директор ММЗ. — Но сейчас мы начинаем увеличивать объемы производства (план на 2019 года — 47 тысяч моторов), соответственно доля МТЗ будет уменьшаться. Обычная нормальная доля МТЗ — 40−45%. 75% — это, конечно, много. Тем более мы [позиционируем себя как] независимый моторный завод. Многие с нами работают именно по этой причине. Мы можем поставлять двигатели и конкурирующим организациям. Помню, первый раз, когда поставили двигатели Липецкому тракторному заводу, когда он еще существовал, МТЗ побежал в соответствующее учреждение Республики Беларусь с жалобой, что есть предатели национальных интересов. Но, слава Богу, у нас в правительстве находятся умные люди. «Они не обеспечат вас моторами? — Обеспечат. — Ну так что вы хотите? У них свой бизнес, у вас — свой».
У ММЗ большой потенциал по покрытию внутреннего рынка. Минский моторный завод помимо МТЗ также много агрегатов отгружает «Амкодору». Чего нельзя сказать про «Гомсельмаш» и МАЗ.
— На «Гомсельмаш» недавно
А вот с Минским автозаводом ситуация иная. В 2018 году МАЗ совместно с китайской компанией Weichai Power
— Как можно обижаться на девушку, которая ходит то к одному, то к другому? — отвечает вопросом на вопрос Игорь Анушкевич. — Они перепробовали всех производителей. Ставили ЯМЗ, Renault, Mercedes, MAN и другие. Мотор — это, конечно, важно. Но не двигатель определяет класс машины. МАЗ ставил мотор Mercedes, но машина при этом не стала «мерседесом». Нельзя перейти из лоукост-класса на премиум, только поставив мотор. Ни одно руководство МАЗа не хочет этого понимать. Когда они стали делать СП с китайцами, то все им говорили, что вы делаете? Что будет с вами, когда они уйдут?
«Мощный мотор в своем отечестве не признан. А на экспорт продается»
Впрочем, и ММЗ
— Как уже говорил, мы обеспечиваем тракторный завод фактически на 99%. Недопоставляем лишь около 1000 тяжелых моторов. Но пообещали им до конца года сделать нужный мотор. Работа уже ведется, — поясняет Анушкевич.
Впрочем, он признал, что их «восьмицилиндровый мотор с трудной судьбой».
— В своем отечестве он не признан. А на экспорт идет, — говорит технический директор ММЗ. — Мы его улучшили для тракторного завода. В самом начале, когда этот двигатель только появился, по нему были проблемы. Но с тех пор его изменили, детские проблемы ушли, а в памяти остались… Стереотип какой-то есть. В Украине он продается уже лет пять, в России его применяют. А в Беларуси есть альтернатива — импортные моторы. По деньгам они примерно на 30% дороже выходят. Мы будем этот двигатель продавать на экспорт, и жизнь все расставит на свои места.
Как пояснил главный конструктор предприятия Михаил Клессо, в настоящее время госкомпания выпускает моторы, соответствующие экологическим нормам выбросов EURO-0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 (для автомобилей), Stage 1/ 2/3А/3B/4 (для внедорожной техники). В конструкции двигателей применяются современные достижения мирового дизелестроения. Сотрудничество ведется с известными инжиниринговыми компаниями и производителями компонентов двигателей: «Bosch», «Heizmann», «Emitec», «Madina», «Male» (Германия), «Motorpal», «Almet» (Чехия) «AVL» (Австрия) и другими.
Главное достижение последнего времени — разработка четырехцилиндрового дизельного двигателя нового поколения MMZ-3,6DTI рабочим объемом 3,6 л мощностью до 120 л. с. с системой топливоподачи «Common Rail» и центральным расположением форсунки. «Это наше будущее. Он со временем войдет в серию и будет вытеснять старые модели, которые нас сегодня кормят, поят и дают коллективу жить. О них знают во всем мире», — считает Анушкевич.
В 2019 году запланирован ряд опытно-конструкторских работ по определению конструкции и созданию модификаций тракторных дизелей, соответствующих экологическим требованиям Stage 5, также по определению возможности достижения на дизелях экологических норм Евро-6.
Перспективы: от воздуходувки до ВПК
Перспективным направлением на ММЗ видят адаптацию двигателей для работы на газомоторном топливе в газодизельном режиме. Применение газового топлива имеет преимущества по сравнению с традиционными (бензин, дизельное топливо). Низкая цена позволяет уменьшить затраты на эксплуатацию и обслуживание транспортных средств. Кроме того, благодаря его применению снизится экологическая нагрузка на окружающую среду. Поэтому работы в сфере использования газового моторного топлива сейчас активизировались и в Беларуси, и в России.
ММЗ также разрабатывает тяжелый двигатель для карьерной техники БелАЗ. Это будет 12-цилиндровый мотор мощностью до 2 тыс. лошадиных сил в газовом исполнении. Чтобы выпустить образец, необходимо как минимум полтора-два года. Разработка будет производиться совместно с зарубежными фирмами в соответствии со спецификой производства.
По словам Анушкевича, будут продолжены испытания по определению пусковых качеств дизеля при низких атмосферных температурах и экстремальных нагрузках.
— Технология «двигатель на двигателе» возможно еще и пригодится. В условиях низких температур такой двигатель всегда заведется. Это не стартер, это еще один двигатель. Я верю в эту технологию, потому что к нам идут заявки, и серьезные заявки из северной России, где нужны двигатели, которые запускаются при минус 60 -70 градусах. Им нужен двигатель, который не обслуживается, к которому в течение года никто не подойдет. Он должен работать в автоматическом режиме без замены масла, без замены фильтров и так далее.
Однако производством дизельных двигателей деятельность ММЗ не ограничивается. «Любой моторный завод в мире имеет сопутствующие производства, которые связаны с двигателями», — говорит Анушкевич.
Госкомпания может производить дизельно-генераторные станции, воздуходувки, компрессорные установки и автобетоносмесители. Объемы пока невелики. А большая часть этой продукции реализуется на экспорт в Россию. Спрос на автобетоносмесители колеблется и носит сезонный характер, увеличиваясь весной-летом, когда производится большинство строительных и ремонтных дорожных работ. Дизель-генераторы и компрессорные установки активно реализуется в конце года.
Недавно Минский моторный завод был представлен на международной выставке вооружения и военной техники «MILEX-2019». Однако единственная тема, которую отказались обсуждать на заводе, были поставки моторов для нужд ВПК.
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Длительное время Минский моторный завод (ММЗ) избегал публичности в силу своей специфики работы. Ситуация изменилась несколько лет назад. Компания стала регулярно...
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