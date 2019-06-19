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«Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. Цена кв. м «двушек» — $ 1200 -1320

20.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. Цена кв. м «двушек» — $ 1200 -1320

Многоквартирный каркасный жилой дом № 2 по генплану со встроенными помещениями административно-общественного назначения с подземным гаражом-стоянкой имеет 5 секций переменной этажности (19−22 этажа) и рассчитан на 369 квартир.

Проектная декларация по дому была опубликована в газете «Минский курьер» 24 мая 2019 года.

На этот раз, согласно изменениям, внесенным в первую проектную декларацию, заключить договор долевого строительства и купить новую квартиру в Минске у застройщика гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам можно по следующим ценам:

 однокомнатные квартиры площадью 42−43 кв. м при 100-процетной оплате по 1350 долларов США, на 19-м этаже по 1380 долларов США, при оплате в рассрочку по 1370 долларов США, на 19-м этаже — по 1400 долларов США;

 однокомнатные квартиры площадью 46−47 кв. м при полной оплате по 1320 долларов США, на 19-м этаже по 1350 долларов США, при оплате в рассрочку по 1340 долларов США, на 19-м этаже по 1370 долларов США;

однокомнатные квартиры площадью 50−54 кв. м при полной оплате по 1300 долларов США, на 19-м этаже по 1330 долларов США, в рассрочку по 1320 долларов США, на 19-м этаже по 1350 долларов США;


«Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. Цена кв. м «двушек» — $ 1200 -1320

— двухкомнатные квартиры площадью 54−56 кв. м при 100-процентной оплате по 1320 долларов США, на 19-м этаже по 1350 долларов США, в рассрочку по 1340 долларов США, на 19-м этаже по 1370 долларов США;

— двухкомнатные квартиры площадью 64−69 кв. м при полной оплате по 1250 долларов США, на 19-м и 22-м этажах по 1280 долларов США, при оплате в рассрочку по 1270 долларов США, на 19-м и 22-м этажах по 1300 долларов США;

— двухкомнатные квартиры площадью 72−79 кв. м при полной оплате по 1200 долларов США, на 19-м и 22-м этажах по 1230 долларов США, при оплате в рассрочку по 1220 долларов США, на 19-м и 22-м этажах по 1250 долларов США;

трехкомнатные квартиры площадью 89-103 кв.м при 100-процентной оплате по 1200 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1230 долларов США, при оплате в рассрочку — по 1220 долларов США, на 19-м и 22-м этажах — по 1250 долларов США;

— четырехкомнатные квартиры площадью 97−107 кв. м при полной оплате по 1200 долларов США, на 19-м и 22-м этажах по 1230 долларов США, в рассрочку по 1220 долларов США, на 19-м и 22-м этажах по 1250 долларов США.

Оплата за жилые помещения производится в эквиваленте в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты.

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Теги: Минск
 
 
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Компания «АйронИнвестПроект» предложила квартиры в доме на ул. Нарочанской в Лебяжьем. Изменения в проектную декларацию опубликованы в газете «Минский курьер».
 
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