«Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. Цена кв. м «двушек» — $ 1200 -1320

Многоквартирный каркасный жилой дом № 2 по генплану со встроенными помещениями административно-общественного назначения с подземным гаражом-стоянкой имеет 5 секций переменной этажности (19−22 этажа) и рассчитан на 369 квартир.

Проектная декларация по дому была опубликована в газете «Минский курьер» 24 мая 2019 года.

На этот раз, согласно изменениям, внесенным в первую проектную декларацию, заключить договор долевого строительства и купить новую квартиру в Минске у застройщика гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам можно по следующим ценам:

— однокомнатные квартиры площадью 42−43 кв. м при 100-процетной оплате по 1350 долларов США, на 19-м этаже — по 1380 долларов США, при оплате в рассрочку — по 1370 долларов США, на 19-м этаже — по 1400 долларов США;

— однокомнатные квартиры площадью 46−47 кв. м при полной оплате по 1320 долларов США, на 19-м этаже — по 1350 долларов США, при оплате в рассрочку — по 1340 долларов США, на 19-м этаже — по 1370 долларов США;

—однокомнатные квартиры площадью 50−54 кв. м при полной оплате по 1300 долларов США, на 19-м этаже — по 1330 долларов США, в рассрочку — по 1320 долларов США, на 19-м этаже — по 1350 долларов США;