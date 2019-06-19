«Жить втроем в общежитии на 12 квадратных метрах становится просто невыносимо». История минчанки, простоявшей в очереди на строительство квартиры 30 лет

Путь длиною в 30 лет

Мама Татьяны Царьковой вместе с мужем и двумя дочерьми встала на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Заводского района г. Минска 11 октября 1989 года. После того, как у Татьяны появилась своя семья, она с мамой разделила очередь, но осталась состоять в ней с момента постановки на учет матери. С 2012 года Татьяна числится в очереди вместе с мужем, а с 2014 — и с ребенком, которому исполнилось уже 4 года.

За все это время впервые ей предложили строить квартиру в 2016 году. Сначала летом в Чижовке, а затем осенью — в Новинках.

— Больше никаких вариантов не предлагали. От строительства квартир в этих домах я отказалась, — дополняет Татьяна. — Дом в Новинках был расположен в 2 километрах от детского сада. Добраться с ребенком до него сложно. Звонить на работу и объяснять, что опоздала потому, что далеко живу от детсада — это тоже не вариант. Что касается Чижовки, то это не особо перспективный для меня район, куда я хотела бы переехать. Поэтому эти районы я не рассматривала. В 2016 году я писала заявление, в котором указала, что хочу купить новую квартиру во Фрунзенском или Московском районах.

По словам Татьяны, ее очередь на строительство жилья в Заводском районе подошла в декабре 2016 года, но до сих пор она не может улучшить свои жилищные условия.

— Да, есть люди, которые состоят в очереди передо мной. Но они никогда не будут строиться, а снять их с очереди как нуждающихся нельзя. Квартиры строятся не по госзаказу, когда можно было исключить человека с очереди, которому сделали три предложения строиться, но он отказался. В 2016 году в администрации Заводского района меня заверили, что как только будет подходящий вариант, мне сразу его предложат. Но уже 2019 год, и мне никто ничего не предлагает, — дополняет Царькова.