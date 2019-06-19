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«Жить втроем в общежитии на 12 квадратных метрах становится просто невыносимо». История минчанки, простоявшей в очереди на строительство квартиры 30 лет
20.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Путь длиною в 30 лет
Мама Татьяны Царьковой вместе с мужем и двумя дочерьми встала на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Заводского района г. Минска 11 октября 1989 года. После того, как у Татьяны появилась своя семья, она с мамой разделила очередь, но осталась состоять в ней с момента постановки на учет матери. С 2012 года Татьяна числится в очереди вместе с мужем, а с 2014 — и с ребенком, которому исполнилось уже 4 года.
За все это время впервые ей предложили строить квартиру в 2016 году. Сначала летом в Чижовке, а затем осенью — в Новинках.
— Больше никаких вариантов не предлагали. От строительства квартир в этих домах я отказалась, — дополняет Татьяна. — Дом в Новинках был расположен в 2 километрах от детского сада. Добраться с ребенком до него сложно. Звонить на работу и объяснять, что опоздала потому, что далеко живу от детсада — это тоже не вариант. Что касается Чижовки, то это не особо перспективный для меня район, куда я хотела бы переехать. Поэтому эти районы я не рассматривала. В 2016 году я писала заявление, в котором указала, что хочу
По словам Татьяны, ее очередь на строительство жилья в Заводском районе подошла в декабре 2016 года, но до сих пор она не может улучшить свои жилищные условия.
— Да, есть люди, которые состоят в очереди передо мной. Но они никогда не будут строиться, а снять их с очереди как нуждающихся нельзя. Квартиры строятся не по госзаказу, когда можно было исключить человека с очереди, которому сделали три предложения строиться, но он отказался. В 2016 году в администрации Заводского района меня заверили, что как только будет подходящий вариант, мне сразу его предложат. Но уже 2019 год, и мне никто ничего не предлагает, — дополняет Царькова.
Она также рассказывает, что на тот момент в одном из домов во Фрунзенском районе была четырехкомнатная квартира, которую полгода никому не предлагали.
— Я написала на нее заявление. Мне пообещали, что ее с Фрунзенского района «перекинут» на Заводской, и мне предложат строиться. Но как только я подняла этот вопрос, квартиру отдали многодетной семье. Так ли это было на самом деле, я не разбиралась. Наверное, на тот момент была еще не опытная, — уточняет Татьяна. — Вплотную я стала заниматься квартирным вопросом своей семьи с июня 2018 года.
Татьяна постоянно мониторит рынок, знает стройки города еще до выхода проектных деклараций. По ее словам, в домах для многодетных семей появляются квартиры, которые предлагаются по общей очереди. Собственно, на такую квартиру она и претендует. Но ей не понятно, по какому принципу они распределяются.
Она отмечает, что в настоящее время для нуждающихся граждан строятся дома №№ 27, 28, 29, 31 по генплану в границах улиц Притыцкого — Скрипникова — Одинцова — Лобанка. Ведется строительство жилого дома №6 по генплану в районе улиц Михалова – Алибегова. Также строятся дома в районе улиц Шаранговича – Горецкого – Рафиева №24 и №15 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева, микрорайон №3, 2-я очередь строительства. У нее также возникают вопросы к распределению отдельных квартир в домах.
Поход в мэрию пока не дал результатов
Татьяна Царькова была на приеме у председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака и рассказала ему о своей проблеме. Она просит оказать ей содействие в строительстве трехкомнатной квартиры на общих основаниях в одном из строящихся жилых домов.
После приема Татьяне пришел официальный ответ Минского горисполкома за подписью первого заместителя председателя Федора Римашевского.
В нем говорится, что, на самом деле, семья Царьковой состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Заводского района по общей группе с 11 октября 1989 года. В настоящее время порядковый номер ее очереди в общем списке учета — 1030, из числа не направленных на строительство жилья граждан — 1019.
В официальном письме Мингорисполкома также сообщается, что в настоящее время в администрации Заводского района на распределении для очередников из общего списка учета есть только одна однокомнатная квартира в жилом доме №3 в границах улиц Столбцовской — Копыльской — Уборевича, строительство которой будет осуществляться без государственной поддержки.
Для направления на такое строительство проводится опрос граждан с датами постановки на учет с 14 ноября 1978 по 24 мая 1982 года. Иных вариантов улучшения жилищных условий не имеется, поскольку практически все возводимое жилье в конструкциях КПД в столице направляется для удовлетворения потребностей многодетных семей. В этой связи сейчас нет возможности удовлетворить просьбу Татьяны Царьковой о направлении на строительство трехкомнатной квартиры с господдержкой.
В то же время в письме сообщается, что при появлении такой возможности строительства жилья с ограниченной прибылью застройщика (до 5%) Царьковой будет сообщено дополнительно.
"Я хочу родить ребенка не для квартиры"
Татьяна Царькова намерена и дальше отстаивать свои права.
— У меня нет своего жилья. Я прошу дать мне возможность строить не вторую и не третью квартиру. Жить в общежитии втроем на 12 квадратных метрах становится просто невыносимо, — говорит Татьяна. — Мне советуют рожать детей и строить квартиру как многодетная семья. Я хочу родить второго ребенка. Но как на это решиться, живя на 12 квадратных метрах? Я хочу родить ребенка для себя, а не для получения квартиры.
Татьяна говорит о том, что у нее есть только одна льгота. По законодательству при строительстве жилья она может претендовать на получение льготного 5-процентного кредита на 20 лет.
— Если бы у нас была возможность строить квартиру долевым способом по коммерческой цене даже за 1000 долл./кв.м, мы выбрали бы этот вариант. Мне не пришлось бы писать письма в разные инстанции и ходить на приемы к чиновникам. Но у нас нет денег. Мы подсчитали, что на трехкомнатную квартиру 80 квадратных метров нам нужно привлекать кредит в Беларусбанке в размере 120.000 рублей. Ежемесячный платеж составлял бы 2042 рубля. Но мы не имеем даже такого совокупного дохода, поэтому этот вариант нам не подходит, — заключает Татьяна. — Я хочу, чтобы меня услышали вышестоящие органы и предложили строить трехкомнатную квартиру для очередников общей группы учета либо во Фрунзенском, либо в Московском районе. Большего мне ничего не надо.
Фото: Павел Садовский
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«Жить втроем в общежитии на 12 квадратных метрах становится просто невыносимо». История минчанки, простоявшей в очереди на строительство квартиры 30 лет
В редакцию портала Realt.by обратилась Татьяна Царькова. Она рассказала, что уже 22 года, а именно с 4 июня 1997 года, сначала с родителями, а сейчас с мужем и ребенком живет...
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