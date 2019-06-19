Перед тем, как покупать новостройку: самые важные вопросы дольщика к юристу, и ответы на них. Часть 1

13 марта 2019г. вступили в силу два основных документа, которые регулируют сферу долевого строительства: Указ Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 N 473 "О долевом строительстве" и Постановление Совета Министров от 12.03.2019г. «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2019 года №473».

За 12 лет это уже третий Указ Президента, который регулирует правила долевого строительства, с отменой предыдущих и не считая внесение изменений в них.

Последние изменения в законодательстве должны помочь найти баланс между интересами дольщика и застройщика. О том, как это будет реализовываться на практике, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Хмылко. Ярмош и партнеры» Сергей Хмылко.

Ситуация 1: в ходе исполнения договора застройщик присылает уведомление об изменении стоимости строительства.

Безусловно, стоимость строительства — это самый важный аспект и для дольщика, и для застройщика. Чаще всего именно изменение цены приводит к возникновению судебных споров.

Главная новация вступившего в силу Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 N 473 — невозможность заключения договора в иностранной валюте. Указ требует заключения договоров только в белорусских рублях, и предусматривает возможность увеличения стоимости строительства независимо от желания дольщика.

— По ранее действующему Указу Президента РБ №263 была возможность привязки стоимости квадратного метра к валютному эквиваленту без права изменения данной стоимости. Кроме того, можно было заключить договор в рублях с указанием о неизменности цены. Теперь такой альтернативы нет, — рассказал Сергей Хмылко. — Но сейчас установлен единый, более понятный чем ранее, порядок изменения стоимости по заключенному договору без согласия дольщика. Застройщик может изменить цену договора (цену объекта долевого строительства) в случае изменения прогнозных индексов цен в строительств (ранее – индексов строительно-монтажных работ). Или в случае изменения законодательства об уплате косвенных налогов в указанные сроки, если они оказали влияние на цену договора (цену объекта долевого строительства).

Обязательное условие здесь — должен соблюдаться нормативный срок строительства дома (или дополнительный срок строительства при продлении нормативного в случае отсутствия вины застройщика).

Самый частый «камень преткновения» в этой ситуации — изменение стоимости в случае изменения прогнозных индексов, потому что: Индексы применяются в период нормативного срока, но он может не совпадать со сроком ввода дома в эксплуатацию.

Порядок применения индексов может быть непонятен дольщикам (т.к. требует специальных познаний).

— По последнему Указу Президента и Постановлению Совета Министров, расчеты, обосновывающие изменение цены договора (цены объекта долевого строительства), выполняются в текущих ценах путем приведения стоимости строительства не завершенных строительством объектов и внесенных дольщиками платежей к единому уровню цен на первое число месяца составления расчета.

Изменение цены договора определяется как разница между проиндексированной стоимостью выполненных работ (произведенных затрат) и проиндексированными платежами, — пояснил Сергей Хмылко.