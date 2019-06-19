Как часто следует менять автомобильные запчасти?

Знаете ли вы, что самый лучший способ сэкономить на ремонте автомобиля, — это… не пытаться экономить при обслуживании? Да, именно так: при своевременной замене автомобильных запчастей можно избежать множества более серьезных неприятностей и тем самым продлить срок службы своего авто. Как это сделать, нашим читателям советуют эксперты (в лице специалистов Бош Авто Сервис).

Начнем с самого популярного: технических жидкостей. Большинству автовладельцев известно, что при старении моторного масла увеличивается износ подвижных частей двигателя, выбросы вредных веществ и расход топлива. Масло необходимо полностью менять согласно указанию автопроизводителя, индивидуально для каждого двигателя. При этом обязательно менять раз в год. Или каждые 10 – 15 тыс. км, если вы не знаете точных данных по регламентной замене. Но учтите: есть двигатели, в которых замена должна происходить еще чаще. Состояние моторного масла зависит не только от количества пройденных километров, но и от топлива, присадок, добавленных в масло, стиля езды, частоты использования автомобиля и т. д. Таким образом, в отдельных ситуациях замену масла стоит производить чаще.

Периодичность замены охлаждающей жидкости на прямую зависит от ее типа. Надо сказать, что срок службы старых типов антифризов составляет два года, а вот современные способны прослужить 5 лет и более. Несмотря на то, что все типы охлаждающих жидкостей стандартизированы, качество сильно зависит от производителя.

Профессионалы рекомендуют применять антифриз не в готовом виде, а подбирать концентрацию исходя из условий эксплуатации. Смешивается концентрат антифриза с очищенной (дистиллированной) водой. Соотношение выбирается специалистами:

больше процент воды в смеси — лучше теплоотдача, меньше нагрузка на компоненты;

больше процент концентрата — лучше защита от коррозии, меньше кавитации, пены, ну и, конечно, защита от замерзания при пониженных температурах.

При использовании антифриза эффективнее происходит в том числе и смазка подшипника водяного насоса.

Основным параметром, который определяет пригодность охлаждающей жидкости, является температура замерзания. Определить ее можно специальным прибором — ареометром или рефрактометром.

О том, что охлаждающую жидкость пора заменить, напомнят пробег и сервисная книжка автомобиля. Если вы не знаете сроков регламентной замены охлаждающей жидкости, это стоит делать каждые 40 – 50 тыс. км.

Перейдем к частоте замены фильтров. Их своевременная замена поможет автомобилисту обойти стороной множество технических неприятностей. Топливные фильтры предотвращают попадание инородных частиц и воды в топливо. В случае их засорения двигатель теряет мощность, ухудшается подача топлива и производительность топливного насоса. Не стоит забывать, что и вода в топливе может присутствовать, что может сыграть злую шутку с дорогостоящими компонентами автомобиля. Особенно это актуально для дизельных двигателей. Замену топливного фильтра также следует производить согласно рекомендациям производителя. Если вы не располагаете этой информацией, то можно пользоваться общим правилом для большинства автомобилей и менять топливный фильтр после 2-3 замен моторного масла (как правило, 20-30 тыс. км.). Но учтите, что есть автомобили, где топливные фильтры либо меняются с большими интервалами (более 100 тыс. км.), либо вовсе рассчитаны на весь срок службы компонента.

Масляные фильтры защищают двигатель от содержащихся в масле примесей, продуктов распада (окисления) масла и трущихся компонентов. Меняются они вместе с маслом. Рекомендуется выполнять эту процедуру с периодичностью, аналогичной замене моторного масла.

Воздушный фильтр защищает двигатель от попадания в него грязи и пыли и позволяет снизить уровень шума. Например, воздушные фильтры Bosch идеально соответствуют форме корпуса, что создает надежную герметичность в течение всего срока службы фильтра и предотвращает попадание нефильтрованного воздуха в двигатель. Для сжигания 1 кг топлива требуется около 15 кг воздуха, поэтому воздушные фильтры не подлежат очистке и требуют регулярной замены примерно раз в 10-15 тыс. км: сжатый воздух уничтожает не только складки в фильтрующем материале, но и покрытие фильтрующего материала. Выявить засоренный фильтр визуально очень сложно, так как степень фильтрации измеряется в микронах.

Салонные фильтры в первую очередь влияют на безопасность дорожного движения. Ну и конечно, защищают здоровье водителя и пассажиров. А вот в случае засорения они могут накапливать вредоносные аллергены и бактерии, вызывая заболевания воздушно-дыхательных путей, да и просто снижать концентрацию водителя. Салонные фильтры Bosch Filter+ не только задерживают бактерии и частицы пыли, но и нейтрализуют аллергены, например, такие, как пыльца растений. Салонные фильтры советуют менять каждые 15 тыс. км, а учитывая ситуацию с качеством воздуха в современных городах, эту процедуру можно проводить еще чаще.

На тормозную систему автомобиля приходится значительная нагрузка, поэтому стоит обратить внимание на частоту замены тормозных дисков и колодок. Передние колодки служат в среднем 20 – 40 тыс. км, а задние – в полтора раза больше (в силу меньшей нагрузки на них). На некоторые модели автомобилей ставятся колодки с датчиками износа: когда накладки стерлись (их минимальная толщина достигла 2-4 мм), система оповестит о необходимости замены. Диски необходимо менять при их выходе из строя. Основным критерием износа является толщина тормозного диска. Современные автомобили уже не подразумевают эксплуатацию тормозных дисков при уменьшении их номинальной толщины на 1-2,5 мм.

Тормозная жидкость напрямую влияет на работу тормозов. Как правило, жидкость меняют раз в два года, ее замена абсолютно не зависит от величины пробега автомобиля. Этот срок обуславливается таким свойством как гигроскопичность. С течением времени вода, скапливаясь в тормозной жидкости, резко уменьшает температуру кипения. Поэтому, если не осуществить замену, скопившаяся атмосферная влага способна ухудшить этот показатель. В случае превышения рекомендованного срока использования тормозной жидкости возможен отказ работы всей тормозной системы. Но даже если система не откажет, то вода со временем окажет влияние на металлические компоненты тормозной системы и просто выведет их из строя. Надо добавить, что вовремя долива свежей жидкости никакого ее перемешивания в системе, даже частичного, не происходит. Поводом для внеплановой замены является ремонт тормозных механизмов или длительный простой машины. Продлить срок замены помогает использование современных тормозных жидкостей: так, например, если вы приобретаете тормозную жидкость Bosch нового поколения (ENV 4 или ENV6), периодичность замены увеличивается до 3 лет.

Частота замены ремня ГРМ зависит от марки автомобиля. Рекомендуемые сроки можно уточнить в технической документации. Чаще всего ремень ГРМ рекомендуют заменять каждые 50 – 100 тыс. км пробега. На сокращение срока службы и сокращение периода его замены могут влиять попадание масла (при течи сальников), охлаждающей жидкости (при течи водяного насоса), появление микротрещин на ремне по причине старения материала или проблемы с механизмом натяжения.

Приводные ремни не требуют столь пристального внимания, как ремень ГРМ, и меняются приблизительно через каждые 90 – 120 тыс. км пробега. Оценка состояния ремня проводится при плановом текущем обслуживании во время визита на СТО. Явным признаком износа приводного ремня являются посторонние звуки (свист, скрип и т. д.) при работе двигателя.

Если вы заметили, что при повороте ключа зажигания бензиновый двигатель вашего автомобиля запускается не сразу, увеличивается расход топлива, а мотор работает с перебоями, возможно, пришло время заменить свечи зажигания. Многие автопроизводители определяют четкую периодичность замены свечей зажигания. Бюджетные по технологиям изготовления свечи требуют замены каждые 10 тыс. км пробега, премиальные (иридиевые или платиновые) могут находится в эксплуатации до 250 тыс. км. На частоту замены свечей зажигания оказывает влияние качество используемого топлива и масла, а также состояние компонентов двигателя автомобиля.

Свечи зажигания Bosch в течение многих десятилетий лидируют в автоспорте благодаря не только своим техническим характеристикам, а также использованию материалов, таких как иттрий и сплав 602. Инновации, разработанные для автоспорта, дополнительно дорабатываются, а затем выпускаются серийно для розничной торговли и СТО.

Схожая ситуация может наблюдаться и у владельцев дизельных двигателей — на этот раз если подводят свечи накаливания. Четкого регламента замены такие свечи не имеют, однако после 100 тыс. пробега их следует проверить и при необходимости заменить.

Своевременная замена масла АКПП (а также раздаточных коробок, редукторов и пр.), поможет предотвратить преждевременный износ и повреждение элементов трансмиссии. Производители автомобилей сами выставляют оптимальный интервал замены масла в АКПП. Рекомендаций по срокам замены нет: у одних это каждые 60 тыс. км, у других масло не меняется на протяжении всего срока службы агрегата.

В заключение обратим внимание на подвеску. Каждые 20 тыс. км пробега стоит заезжать на ее диагностику и проверять работу амортизаторов. Качественные амортизаторы могут прослужить до 3 лет и отработать 80 тыс. километров, но общее правило гласит, что их лучше менять каждые через 50 тыс. км пробега. И менять попарно. Это выгоднее, так как при замене только одного вы рискуете сократить ресурс работы обоих.

Производители автомобилей всегда обозначают фиксированные интервалы обслуживания, поэтому, указывая универсальные сроки замены запчастей, сеть Бош Авто Сервис приводит широкие временные значения. Чтобы точно установить состояние той или иной детали автомобиля, рекомендуем обратиться к специалистам для формирования индивидуального плана обслуживания автомобиля.