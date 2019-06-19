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В Минфине рассказали, как грязная нефть ударила по бюджету

20.06.2019 11:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава министерства финансов Максим Ермилович рассказал, какое влияние на бюджет страны оказала ситуация с поступлением некачественной российской нефти.

По словам министра, сейчас доходная часть бюджета формируется в соотвествии с годовым планом, влияния поступления плохой нефти бюджет пока не ощутил.

«Если рассматривать в целом исполнение доходной части бюджета, то сегодня доходы формируются в полном соответствии с годовым планом. И какого-то отставания в поступлении бюджетных средств нет, то есть рисков для бюджета эта ситуация, которая сложилась в нефтяном секторе, не создает. Есть четкое понимание того, что в целом за год мы выходим на плановый объем доходов, может, даже удастся сформировать доходы с некоторым приростом по отношению к плану», - предположил министр.

Он также отметил, что потери от ситуации с грязной нефтью будут оцениваться по итогам года в зависимости от того, сумеет ли Беларусь восстановить объемы переработки, пишет БЕЛТА.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Мозырский НПЗ заявил недавно, что в апреле «Роснефть» поставила 443 тысяч тонн нефти на сумму $185 млн. Но из них 370 тысяч тонн были некачественными, стоимость их белорусская сторона считает нулевой, в результате чего образовалась переплата в $155 млн.

«Белнефтехим» заявляет, что при условии невозврата он готов обратиться в Арбитражный суд Москвы и вести переговоры о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

 

 
 
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Глава министерства финансов Максим Ермилович рассказал, какое влияние на бюджет страны оказала ситуация с поступлением некачественной российской нефти.
 
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