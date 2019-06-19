|
В Минфине рассказали, как грязная нефть ударила по бюджету
20.06.2019 11:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава министерства финансов Максим Ермилович рассказал, какое влияние на бюджет страны оказала ситуация с поступлением некачественной российской нефти.
По словам министра, сейчас доходная часть бюджета формируется в соотвествии с годовым планом, влияния поступления плохой нефти бюджет пока не ощутил.
«Если рассматривать в целом исполнение доходной части бюджета, то сегодня доходы формируются в полном соответствии с годовым планом. И какого-то отставания в поступлении бюджетных средств нет, то есть рисков для бюджета эта ситуация, которая сложилась в нефтяном секторе, не создает. Есть четкое понимание того, что в целом за год мы выходим на плановый объем доходов, может, даже удастся сформировать доходы с некоторым приростом по отношению к плану», - предположил министр.
Он также отметил, что потери от ситуации с грязной нефтью будут оцениваться по итогам года в зависимости от того, сумеет ли Беларусь восстановить объемы переработки, пишет
Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Мозырский НПЗ заявил недавно, что в апреле «Роснефть» поставила 443 тысяч тонн нефти на сумму $185 млн. Но из них 370 тысяч тонн были некачественными, стоимость их белорусская сторона считает нулевой, в результате чего образовалась переплата в $155 млн.
«Белнефтехим»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава министерства финансов Максим Ермилович рассказал, какое влияние на бюджет страны оказала ситуация с поступлением некачественной российской нефти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)