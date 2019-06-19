Новый кредит: Беларусь планирует получить 3,5 млрд юаней из Китая

До конца 2019 года официальный Минск рассчитывает на новый кредит из Китая в эквиваленте более 500 млн долларов.

«У нас идет работа по привлечению кредита Банка развития Китая, подписан меморандум о привлечении кредита на 3,5 млрд юаней. Сейчас идет отработка условий его привлечения», - сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович.

В эквиваленте это более 500 млн долларов. По итогам переговоров планируется выйти на подписание кредитного соглашения.

Эта работа ведется белорусским Минфином в рамках замены части российских источников китайскими, передает БелТА.

В 2019 году платежи страны по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов. Беларусь рассчитывала привлечь в этом году кредит на 600 млн долларов из России с основной целью - рефинансирование текущих платежей по госдолгу. Однако до сих пор РФ выделение этих средств не одобрила .