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Новый кредит: Беларусь планирует получить 3,5 млрд юаней из Китая
20.06.2019 13:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
До конца 2019 года официальный Минск рассчитывает на новый кредит из Китая в эквиваленте более 500 млн долларов.
«У нас идет работа по привлечению кредита Банка развития Китая, подписан меморандум о привлечении кредита на 3,5 млрд юаней. Сейчас идет отработка условий его привлечения», - сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович.
В эквиваленте это более 500 млн долларов. По итогам переговоров планируется выйти на подписание кредитного соглашения.
Эта работа ведется белорусским Минфином в рамках замены части российских источников китайскими,
В 2019 году платежи страны по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов. Беларусь рассчитывала привлечь в этом году
Беларусь также рассчитывает
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До конца 2019 года официальный Минск рассчитывает на новый кредит из Китая в эквиваленте более 500 млн долларов.
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