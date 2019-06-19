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Новый кредит: Беларусь планирует получить 3,5 млрд юаней из Китая

20.06.2019 13:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

До конца 2019 года официальный Минск рассчитывает на новый кредит из Китая в эквиваленте более 500 млн долларов.

«У нас идет работа по привлечению кредита Банка развития Китая, подписан меморандум о привлечении кредита на 3,5 млрд юаней. Сейчас идет отработка условий его привлечения», - сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович.

В эквиваленте это более 500 млн долларов. По итогам переговоров планируется выйти на подписание кредитного соглашения.

Эта работа ведется белорусским Минфином в рамках замены части российских источников китайскими, передает БелТА.

В 2019 году платежи страны по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов. Беларусь рассчитывала привлечь в этом году кредит на 600 млн долларов из России с основной целью - рефинансирование текущих платежей по госдолгу. Однако до сих пор РФ выделение этих средств не одобрила.

Беларусь также рассчитывает на получение последнего, седьмого транша кредита ЕФСР, так как все условия программы полностью выполнены.

 
Теги: Минск
 
 
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До конца 2019 года официальный Минск рассчитывает на новый кредит из Китая в эквиваленте более 500 млн долларов.
 
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