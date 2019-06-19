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Казахстан готов поставлять нефтепродукты в Беларусь при условии запрета на их реэкспорт
20.06.2019 13:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Казахстан откроет экспорт своего бензина в Беларусь и Кыргызстан после подписания соглашения, которое запрещает реэкспорт казахстанских нефтепродуктов, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев. Об этом пишет
«Наши партнеры по ЕАЭС — Беларусь, Кыргызстан изъявили намерение также, чтобы мы поставляли нефть и нефтепродукты в эти страны. Мы поставили свои жесткие условия — без подписания соответствующего соглашения о невозможности реэкспорта потом этой продукции (экспортировать не будем)», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече перед населением в четверг.
«Потому что мы будем поставлять свою продукцию беспошлинно, (…) чтобы потом не было недобросовестной конкуренции. И мы надеемся, что эти переговоры пройдут успешно с этими странами», — добавил он.
В конце 2018 года глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев уже
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«Потому что мы будем поставлять свою продукцию беспошлинно, (…) чтобы потом не было недобросовестной конкуренции. И мы надеемся, что эти переговоры пройдут успешно...
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