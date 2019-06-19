Казахстан готов поставлять нефтепродукты в Беларусь при условии запрета на их реэкспорт

Источник материала: Tut.by

Казахстан откроет экспорт своего бензина в Беларусь и Кыргызстан после подписания соглашения, которое запрещает реэкспорт казахстанских нефтепродуктов, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев. Об этом пишет Interfax.by .



Канат Бозумбаев. Фото: Reuters

«Наши партнеры по ЕАЭС — Беларусь, Кыргызстан изъявили намерение также, чтобы мы поставляли нефть и нефтепродукты в эти страны. Мы поставили свои жесткие условия — без подписания соответствующего соглашения о невозможности реэкспорта потом этой продукции (экспортировать не будем)», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече перед населением в четверг.

«Потому что мы будем поставлять свою продукцию беспошлинно, (…) чтобы потом не было недобросовестной конкуренции. И мы надеемся, что эти переговоры пройдут успешно с этими странами», — добавил он.

В конце 2018 года глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев уже рассказывал о переговорах с Беларусью по поставкам нефтепродуктов. То, что концерн «Белнефтехим» обсуждает возможность импорта автобензина из Казахстана подтвердила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. Он отметила, что планируемые поставки казахстанского бензина связаны с целью дозагрузки вторичных процессов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), его продажа на внутреннем рынке не планируется.