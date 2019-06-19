ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Казахстан готов поставлять нефтепродукты в Беларусь при условии запрета на их реэкспорт

20.06.2019 13:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Казахстан откроет экспорт своего бензина в Беларусь и Кыргызстан после подписания соглашения, которое запрещает реэкспорт казахстанских нефтепродуктов, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев. Об этом пишет Interfax.by.


Канат Бозумбаев. Фото: Reuters

«Наши партнеры по ЕАЭС — Беларусь, Кыргызстан изъявили намерение также, чтобы мы поставляли нефть и нефтепродукты в эти страны. Мы поставили свои жесткие условия — без подписания соответствующего соглашения о невозможности реэкспорта потом этой продукции (экспортировать не будем)», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече перед населением в четверг.

«Потому что мы будем поставлять свою продукцию беспошлинно, (…) чтобы потом не было недобросовестной конкуренции. И мы надеемся, что эти переговоры пройдут успешно с этими странами», — добавил он.

В конце 2018 года глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев уже рассказывал о переговорах с Беларусью по поставкам нефтепродуктов. То, что концерн «Белнефтехим» обсуждает возможность импорта автобензина из Казахстана подтвердила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. Он отметила, что планируемые поставки казахстанского бензина связаны с целью дозагрузки вторичных процессов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), его продажа на внутреннем рынке не планируется.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Потому что мы будем поставлять свою продукцию беспошлинно, (…) чтобы потом не было недобросовестной конкуренции. И мы надеемся, что эти переговоры пройдут успешно...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новый кредит: Беларусь планирует получить 3,5 млрд юаней из Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • поясные сумки кожаные женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика