Беларусь хочет взять кредит на 3,5 млрд юаней

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси планируют занять у Банка развития Китая 3,5 млрд юаней, что в эквиваленте составляет более 500 млн долларов. Об этом сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

По его словам, подписан меморандум с Банком развития Китая по привлечению кредита на 3,5 млрд юаней. «Сейчас идет отработка условий привлечения этого кредита», — сказал Ермолович. «Планируем до конца этого года привлечь 3,5 млрд юаней, что эквивалентно более 500 млн долларов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси вели переговоры с Москвой по привлечению российского госкредита на 600 млн долларов. Кроме того, завис седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн долларов.

Согласно обновленным данным Министерства финансов, с которыми ознакомился БелаПАН, в 2019 году платежи страны по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов.

В 2020 году, как ожидает Минфин, платежи по госдолгу могут составить 3,63 млрд долларов, в 2021-м — 3,28 млрд, в 2022-м — 3,46 млрд, в 2023-м — 3,83 млрд. После этого, согласно официальному прогнозу властей, ежегодные платежи по госдолгу снизятся до 2,53 млрд долларов в 2024 году и до 2,35 млрд — в 2025-м.