Караев: Милиция предстанет перед иностранными гостями вежливой, корректной и, по возможности, незаметной

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Юрий Караев посетил объекты, задействованные во II Европейских играх, и проверил готовность милиции к «сложному экзамену». Глава МВД отметил, что белорусская милиция будет корректна и вежлива с гостями столицы, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: МВД Беларуси

Глава МДВ Юрий Караев посетил наиболее важный объект, где будут проживать иностранные гости из 50 европейских стран, — деревню спортсменов (Студенческую деревню), «Чижовку-Арену» и гребной канал в Заславле. Караева интересовали условия службы, внешний вид и настроение бойцов.

— Готовность органов внутренних дел высокая. Но мы всегда должны придирчиво относиться к мерам, которые принимаем, и считать, что они недостаточны. Мы сами должны искать возможные риски и угрозы, — сказал Юрий Караев. — Поэтому говорить о полной готовности было бы преждевременно. На практике проблемы все равно появятся и покажут нам, что мы не предусмотрели и как сманеврировать силами и средствами, чтобы это улучшить. В целом, существенных изменений оперативной обстановки, связанных с Играми, не прогнозируется, для этого нет предпосылок.

Министр также отметил, что белорусская милиция предстанет перед иностранными гостями вежливой, корректной и, по возможности, незаметной. В этой связи рекомендация одна — помнить, что гостей встречают с улыбкой, как если бы в твой дом пришли друзья.