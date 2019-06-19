«Грязная» нефть опять взбудоражила «Дружбу». Комментарии России, Беларуси и Польши

Источник материала: Tut.by

Компания «Гомельтранснефть Дружба» полностью исключает использование загрязненной нефти в транспортировке в направлении Польши и Украины, а также «Мозырского НПЗ». Об этом заявил в комментарии для прессы главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.





Сегодня российская «Транснефть» заявила, что на одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Беларуси и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой.

«19 июня в 15.00 были сделаны точечные пробы. В них было обнаружено превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате вечером была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе Мозырь — Адамово на Польшу. А утром 20 июня проба показала 4 ppm. Это было кратковременное повышение хлорограники, сейчас прокачка возобновлена, все в порядке», — сообщил TUT.BY представиль «Транснефти» Игорь Демин.

Эту информацию подтвердил и польский оператор «Дружбы» компаний PERN . В заявлении компании говорится, что проба, взятая в среду, показала превышение хлорорганики. Компания обратилась к белорусскому оператору нефтепровода с просьбой прояснить эту ситуацию. В «Гомельтранснефть Дружба» подчеркнули, что инцидент является результатом переключения элементов инфраструктуры. Утром в четверг прокачка была восстановлена, констатировали в польской компании.

Андрей Вериго подчеркнул, что по факту обнаружения повышенной концентрации органических хлоридов в точечной пробе на пункте приема нефти в Адамово была выполнена немедленная остановка транспортировки в направлении Польши. В ночь на 20 июня «Гомельтранснефть Дружба» выполнила отбор точечных проб из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем (дренажных емкостей) в пяти точках на протяжении 130 км от государственной границы в направлении Мозыря. Анализ отобранных образцов в аккредитованной лаборатории не подтвердил превышение в них концентрации органических хлоридов, по факту массовая доля органических хлоридов составила 1−2 ppm и соответствовала требованиям ГОСТа, отметил Вериго.

Дополнительные точечные образцы на ПСП Адамово также не подтвердили загрязнение нефти. «Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились. Причины выясняются», — отметил главный инженер «Гомельтранснефть Дружба».

В концерне «Белнефтехим» подчеркнули, что в Беларуси по всем участкам магистрального нефтепровода «Дружба» ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из России и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. На протяжении последних дней ни один из анализов многочисленных проб нефти на нашей территории не зафиксировал превышения содержания в нефти органических хлоридов.

Вместе с тем, белорусская сторона в открытом режиме работает с российской и польской стороной по выяснению причин точечной регистрации загрязнения нефти польским оператором PERN. Ситуация находится под контролем, транспортировка нефти в сторону Польши продолжается. Концерн «и в дальнейшем будет делать выводы исключительно на основе дублирующихся анализов, а не домыслов, и придерживаться принципа достоверности информации».

В настоящее время «Гомельтранснефть Дружба» занимается вытеснением загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. На 20 июня разделительный снаряд прошел 223 км от Кобрина, завершить очищение третьей, последней нитки нефтепровода от границы до ЛПДС «Мозырь» планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи.

В настоящее время на территории Беларуси в трубопроводах находится около 630 тыс. тонн некондиционной нефти.

Напомним, резонансное загрязнение нефтепровода «Дружба» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны. Белорусские НПЗ, выявившие превышение хлорорграники, были вынуждены остановить работу и понесли убытки. Прокачка чистой нефти из России в Беларусь возобновилась в мае.