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Власти хотят большего от госкомпаний. Сокращение персонала этому благоволит и не давит на бюджет
20.06.2019 17:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь лидирует в Центральной и Восточной Европе по количеству госпредприятий на душу населения. Это следует из исследования Международного валютного фонда (МВФ), обсуждение которого состоялось сегодня в Минске. При этом производительность труда в госкомпаниях ниже, чем в частных. В связи с этим актуальная реформа госсектора. В Минфине Беларуси согласны с доводам МВФ и уверяют, что работа в данном направлении ведется.
По данным МВФ, в Беларуси 380 госпредприятий на миллион человек, в Словении и Хорватии — около 260, в России — 220, в Латвии и Литве — менее 50.
Кроме того, эксперты фонда отмечают, что Беларусь лидирует в регионе и по вкладу госсектора в занятость. В большинстве стран региона на долю государственных предприятий приходится как минимум 5% от общего числа занятых или общей добавленной стоимости, но и в таких странах, как Польша или Россия, эта доля возрастает до примерно 15%, и до 30% в Беларуси.
Вместе с тем госпредприятия менее эффективные, чем частные компании. «В среднем белорусские госпредприятия генерируют значительно более низкую добавленную стоимость на одного работника, чем частные, а их операционная прибыль на одного работника составляет почти половину от частных компаний. Возврат на вложенный капитал в госкомпаниях в среднем в три раза ниже, чем в частных», — сказано в исследовании По мнению экспертов фонда, «основная причина этого в неэффективном использовании ресурсов, в частности, трудовых и финансовых».
МВФ рекомендует «по-новому взглянуть на целесообразность существования государственной собственности».
Заместитель начальника южного отдела Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Питер Долман предложил Беларуси разделить госпредпрятия на три группы.
— Нужно посмотреть, какие госпредприятия являются жизнеспособными, какие — жизнеспособные при условии господдержки, а какие вообще нежизнеспособными. А затем, с учетом результатов диагностики, выстраивать работу с госсектором, — сказал Долман.
В качестве примера на круглом столе был рассмотрен случай с «Белинвестбанком». В 2015 году правительство Беларуси подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) касательно приватизации этого госбанка. Стороны продолжают переговоры по вхождению ЕБРР в капитал «Белинвестбанк». «Сейчас встает вопрос цены, сколько это будет стоить и нам, и стране», — сказал глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский. По его словам, ЕБРР видит главной целью подготовить банк, чтобы он мог привлечь со временем хорошего глобального игрока в качестве инвестора.
За прошедшее время ЕБРР провел работу в белорусском банке и добился определенных результатов. В частности, была изменена система корпоративного управления. Наблюдательный совет сократился с 12 до 9 человек. Появились 5 независимых директоров, а представители крупных корпоративных клиентов лишись мест в набсовете. Были проведены преобразования в ИТ-системе банка. Стала меняться структура кредитного портфеля. Упор делается на малый и средний бизнес и ритейл, а доля корпоративных заемщиков сокращается. Количество персонала Белинвестбанка сократилось с 3500 до 2500 человек, при этом средняя зарплата выросла с 580 до 812 долларов. За это время банк нарастил в несколько раз прибыль, увеличил рентабельность и эффективность капитала.
Министр финансов Максим Ермолович, комментируя данные кейсы, заявил, что разделяет рекомендации МВФ в части повышения эффективности госсектора. Он считает, что больших различий между тем, что рекомендует Беларуси МВФ, и действиями белорусских властей нет. Основной вопрос — в скорости и глубине реформ. Беларусь выбрала для себя наиболее безопасный с социальной точки зрения трек.
Какая работа ведется белорусскими властями?
Правительство уже занялось улучшением корпоративного управления на предприятиях.
— Пример с «Белинвестбанком» показал положительную динамику за период реформ. За счет изменения системы корпоративного управления и работы с проблемной задолженностью можно улучшить ситуацию и по доходам, и по эффективности капитала, — сказал Ермолович.
Следующее направление деятельности властей — сокращение государственной поддержки, директивного кредитования и перевод на рыночные рельсы госпредприятий.
Несколько лет назад власти столкнулись с тем, что ряд госпредприятий не могли обслуживать кредиты. В настоящее время, по словам Ермоловича, объемы проблемных кредитов сокращаются. «Мы выходим на трек полного обслуживания кредитов. Вместе с тем есть ряд предприятий с которыми надо индивидуально работать», — отметил министр финансов.
Ермолович заявил, что власти намерены заморозить предоставление госгарантий предприятиям. Кроме того, будет сокращаться и прямая поддержка в виде субсидий на удешевление процентных ставок по взятым кредитам. В будущем планируется сохранить только господдержку экспорта.
— По мере того, как мы будем делать госкомпании более коммерчески ориентированными и менее зависимыми от государственных субсидий, это будет улучшать структуру самого бюджета и позволит его часть переориентировать на социальные расходы. Это станет одним из дополнительных факторов роста экономики, — сказал министр финансов.
Наибольшие опасения у властей связаны с сокращением персонала на госпредприятиях. Но данный процесс помогает быстре двигаться по сокращению затрат госкомпаний.
Впрочем, ежегодно большая часть рабочей силы перетекает из государственного в частный сектор. То есть в настоящее время сокращение избыточной численности не является острой проблемой.
— Снижение взаимосвязи между политически мотивированными решениями в отношении деятельности госпредприятий и коммерческая ориентированность госкомпаний будет приводить к освобождению части [трудовых] ресурсов, которые быстро абсорбирует частный сектор. В то же время эффективность госпредприятий будет повышаться, — уверен Ермолович. — Сегодня очень заметно как идет этот процесс. Может быть, чем глубже мы станем погружаться в эту реформу, тем эта взаимосвязь станет меньше. Тогда бюджету придется взять на себя социальную защиту граждан.
Максим Ермолович надеется, что все эти шаги позволят увеличить производительность госсектора.
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Беларусь лидирует в Центральной и Восточной Европе по количеству госпредприятий на душу населения. Это следует из исследования Международного валютного фонда...
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